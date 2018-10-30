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Индикаторы

RSI_X20 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1784
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Ivan Kornilov

Двадцать индикаторов RSI в одном окне.

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input uint StartRSIPeriod=5;                          // стартовый период
input uint  step = 1;                                 // шаг периода
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;      // цена


Рис.1. Индикатор RSI_X20

Рис.1. Индикатор RSI_X20

Time_Bar_Custom Time_Bar_Custom

Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени

Time_Candle_Custom Time_Candle_Custom

Индикатор один раз в сутки в фиксированный в настройках момент времени окрашивает свечу, соответствующим её направлению движения цветом

Tengri Tengri

Используются индикаторы iMA (Moving Average, MA), iRSI (Relative Strength Index, RSI) и Silence. Мартингейл .

Time_Bar_Custom_Weekly Time_Bar_Custom_Weekly

Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени один раз в неделю