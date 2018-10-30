Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RSI_X20 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1784
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Ivan Kornilov
Двадцать индикаторов RSI в одном окне.
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input uint StartRSIPeriod=5; // стартовый период input uint step = 1; // шаг периода input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; // цена
Рис.1. Индикатор RSI_X20
Time_Bar_Custom
Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времениTime_Candle_Custom
Индикатор один раз в сутки в фиксированный в настройках момент времени окрашивает свечу, соответствующим её направлению движения цветом
Tengri
Используются индикаторы iMA (Moving Average, MA), iRSI (Relative Strength Index, RSI) и Silence. Мартингейл .Time_Bar_Custom_Weekly
Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени один раз в неделю