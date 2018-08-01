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Индикаторы

Silence - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1955
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор Silence отображает в отдельном окне агрессивность (скорость изменения цены, синяя линия) и волатильность (красная линия).

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Interpolation - период интерполяции;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

Aggressiveness = InterpolationAggress
Volatility = InterpolationVolatil

где:

InterpolationAggress = (0 - (MinAggress - BAggress) * -100.0 / (MinAggress-MaxAggress)))
InterpolationVolatil = (0 - (MinVolatil - BVolatil) * -100.0 / (MinVolatil - MaxVolatil)))
BAggress = B/Point
BVolatil = Sqrt(dAmount)
B = SMA(Abs(Applied price - PrevApplied price), Period)
dAmount = Power(Applied price - SMA(Applied price, Period)) / Period
  • MinAggress, MaxAggress - максимальное и минимальное значения BAggress за период Interpolation;
  • MinVolatil, MaxVolatil - максимальное и минимальное значения BVolatil за период Interpolation.

PCR PCR

Индикатор PCR (Percent Retracement, процент коррекции) показывает, насколько далеко уходила текущая цена от максимального High в заданном диапазоне.

ChandelierExit_Candle ChandelierExit_Candle

Индикатор Chandelier Exit в свечном виде

TD_I TD_I

Индикатор TD_I (Thomas DeMark Indicator) - модифицированная версия стандартного индикатора DeMarker Томаса Демарка (Thomas R. DeMark).

SVE_ARSI SVE_ARSI

Индикатор SVE_ARSI (Sylvain Vervoort's Asymmetrical RSI) - асимметричный RSI Сильвена Верворта, описан в октябрьском выпуске 2008 года журнала "Stocks & Commodities".