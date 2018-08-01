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Silence - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Silence отображает в отдельном окне агрессивность (скорость изменения цены, синяя линия) и волатильность (красная линия).
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Interpolation - период интерполяции;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
Aggressiveness = InterpolationAggress
Volatility = InterpolationVolatil
Volatility = InterpolationVolatil
где:
InterpolationAggress = (0 - (MinAggress - BAggress) * -100.0 / (MinAggress-MaxAggress)))
InterpolationVolatil = (0 - (MinVolatil - BVolatil) * -100.0 / (MinVolatil - MaxVolatil)))
InterpolationVolatil = (0 - (MinVolatil - BVolatil) * -100.0 / (MinVolatil - MaxVolatil)))
BAggress = B/Point
BVolatil = Sqrt(dAmount)
BVolatil = Sqrt(dAmount)
B = SMA(Abs(Applied price - PrevApplied price), Period)
dAmount = Power(Applied price - SMA(Applied price, Period)) / Period
dAmount = Power(Applied price - SMA(Applied price, Period)) / Period
- MinAggress, MaxAggress - максимальное и минимальное значения BAggress за период Interpolation;
- MinVolatil, MaxVolatil - максимальное и минимальное значения BVolatil за период Interpolation.
PCR
Индикатор PCR (Percent Retracement, процент коррекции) показывает, насколько далеко уходила текущая цена от максимального High в заданном диапазоне.ChandelierExit_Candle
Индикатор Chandelier Exit в свечном виде
TD_I
Индикатор TD_I (Thomas DeMark Indicator) - модифицированная версия стандартного индикатора DeMarker Томаса Демарка (Thomas R. DeMark).SVE_ARSI
Индикатор SVE_ARSI (Sylvain Vervoort's Asymmetrical RSI) - асимметричный RSI Сильвена Верворта, описан в октябрьском выпуске 2008 года журнала "Stocks & Commodities".