Индикатор Silence отображает в отдельном окне агрессивность (скорость изменения цены, синяя линия) и волатильность (красная линия).

Имеет три настраиваемых параметра:

Расчет:

Aggressiveness = InterpolationAggress

Volatility = InterpolationVolatil

где:

InterpolationAggress = (0 - (MinAggress - BAggress) * -100.0 / (MinAggress-MaxAggress)))

InterpolationVolatil = (0 - (MinVolatil - BVolatil) * -100.0 / (MinVolatil - MaxVolatil)))

BAggress = B/Point

BVolatil = Sqrt(dAmount)

B = SMA(Abs(Applied price - PrevApplied price), Period)

dAmount = Power(Applied price - SMA(Applied price, Period)) / Period