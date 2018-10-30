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Time_Bar_Custom - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени. Отрисовка линий происходит с помощью индикаторных буферов и типа графического построения DRAW_HISTOGRAM2. Целесообразно располагать этот индикатор на основном графике до установки на него других индикаторов.
Рис.1. Индикатор Time_Bar_Custom в основном окне графика
Вполне допустимо располагать индикатор и в дополнительных окнах других индикаторов, просто накидывая его на эти окна из окна навигатора.
Рис.2. Индикатор Time_Bar_Custom в дополнительном окне графика другого индикатора
Индикатор один раз в сутки в фиксированный в настройках момент времени окрашивает свечу, соответствующим её направлению движения цветомSecwenta
Советник считает количество бычьих и медвежьих баров подряд.