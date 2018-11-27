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Tengri - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1879
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Martingeil1
mq5 代码作者 - barabashkakvn
请注意: EA 只能工作在锁仓账户中!
本 EA 使用了 OHLC 分析, 标准的 iMA (移动平均, MA) 和 iRSI (相对强弱指数, RSI) 指标, 以及Silence 自定义指标。
使用了马丁格尔技术。这个系统是基于改进的 Ilan 版本的。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22985
MMI
MMI 指标Since_Last_Fractal
距离上一分形指标