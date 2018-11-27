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EA

Tengri - MetaTrader 5EA

Martingeil1 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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已发布:
Tengri.mq5 (68.43 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
Silence.mq5 (14.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路来自于 - Martingeil1

mq5 代码作者 - barabashkakvn

请注意: EA 只能工作在锁仓账户中!

本 EA 使用了 OHLC 分析, 标准的 iMA (移动平均, MA) 和 iRSI (相对强弱指数, RSI) 指标, 以及Silence 自定义指标。

使用了马丁格尔技术。这个系统是基于改进的 Ilan 版本的。

Tengri



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22985

MMI MMI

MMI 指标

Since_Last_Fractal Since_Last_Fractal

距离上一分形指标

WAVE_PM WAVE_PM

简要描述

RSI_X20 RSI_X20

在一个窗口中有20个RSI指标。