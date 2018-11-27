思路来自于 - Martingeil1

mq5 代码作者 - barabashkakvn

请注意: EA 只能工作在锁仓账户中!

本 EA 使用了 OHLC 分析, 标准的 iMA (移动平均, MA) 和 iRSI (相对强弱指数, RSI) 指标, 以及Silence 自定义指标。

使用了马丁格尔技术。这个系统是基于改进的 Ilan 版本的。











