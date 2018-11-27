这个指标在每天的指定时间画一条垂直线。线是使用指标缓冲区和 DRAW_HISTOGRAM2 图形创建类型画出来的。推荐在把其它指标附加在主图表之前就设置此指标。









图 1. 在主图表窗口中的 Time_Bar_Custom 指标





您也可以把指标放在其它指标的窗口中，只要简单地把它从导航器窗口拖曳到这些窗口中就可以了。







图 2. 在另一个指标的窗口中的 Time_Bar_Custom 指标







