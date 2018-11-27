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这个指标在每天的指定时间画一条垂直线。线是使用指标缓冲区和 DRAW_HISTOGRAM2 图形创建类型画出来的。推荐在把其它指标附加在主图表之前就设置此指标。
图 1. 在主图表窗口中的 Time_Bar_Custom 指标
您也可以把指标放在其它指标的窗口中，只要简单地把它从导航器窗口拖曳到这些窗口中就可以了。
图 2. 在另一个指标的窗口中的 Time_Bar_Custom 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22982
Consensus_of_Five
五个指标的协同RSI_X20
在一个窗口中有20个RSI指标。
Time_Candle_Custom
这个指标在每天的指定时间根据烛形的方向使用对应颜色绘制烛形Secwenta
这个EA交易对连续的上升柱形和下降柱形进行计数。