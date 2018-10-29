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Secwenta - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Советник работает только в момент рождения нового бара. Держит всегда не более одной открытой позиции - поэтому может работать и на неттинговых счетах и на хедж.
Сам алгоритм очень простой: ожидаем когда будет Number of bull bars или Number of bear bars подряд. Расчёт на то, что если подряд идут одинаковые бары, то в дальнейшем продолжится тренд.
Сигнал на открытие BUY одновременно является сигналом на закрытие SELL.
Можно разрешать торговать или только BUY или только SELL. Например разрешен торговля только BUY и Number of bull bars равен 2 и Number of bear bars равен 1. В таком случае при встрече одного медвежьего бара это будет сигналом на закрытие позиции BUY.
Советник использует индикатор WPR Custom.WPR Custom
Внесены настройки в индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) позволяющие из советника управлять отображением уровней и цветом основной линии.
Индикатор один раз в сутки в фиксированный в настройках момент времени окрашивает свечу, соответствующим её направлению движения цветомTime_Bar_Custom
Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени