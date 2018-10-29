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Secwenta - эксперт для MetaTrader 5

Avelox | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1586
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Советник работает только в момент рождения нового бара. Держит всегда не более одной открытой позиции - поэтому может работать и на неттинговых счетах и на хедж.

Сам алгоритм очень простой: ожидаем когда будет Number of bull bars или Number of bear bars подряд. Расчёт на то, что если подряд идут одинаковые бары, то в дальнейшем продолжится тренд. 

Сигнал на открытие BUY одновременно является сигналом на закрытие SELL.

Можно разрешать торговать или только BUY или только SELL. Например разрешен торговля только BUY и Number of bull bars равен 2 и Number of bear bars равен 1. В таком случае при встрече одного медвежьего бара это будет сигналом на закрытие позиции BUY.

Secwenta

Vlado Vlado

Советник использует индикатор WPR Custom.

WPR Custom WPR Custom

Внесены настройки в индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) позволяющие из советника управлять отображением уровней и цветом основной линии.

Time_Candle_Custom Time_Candle_Custom

Индикатор один раз в сутки в фиксированный в настройках момент времени окрашивает свечу, соответствующим её направлению движения цветом

Time_Bar_Custom Time_Bar_Custom

Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени