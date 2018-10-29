Советник работает только в момент рождения нового бара. Держит всегда не более одной открытой позиции - поэтому может работать и на неттинговых счетах и на хедж.

Сам алгоритм очень простой: ожидаем когда будет Number of bull bars или Number of bear bars подряд. Расчёт на то, что если подряд идут одинаковые бары, то в дальнейшем продолжится тренд.

Сигнал на открытие BUY одновременно является сигналом на закрытие SELL.

Можно разрешать торговать или только BUY или только SELL. Например разрешен торговля только BUY и Number of bull bars равен 2 и Number of bear bars равен 1. В таком случае при встрече одного медвежьего бара это будет сигналом на закрытие позиции BUY.



