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Time_Candle_Custom - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор один раз в сутки в фиксированный в настройках момент времени окрашивает свечу, соответствующим её направлению движения цветом.
Рис.1. Индикатор Индикатор Time_Candle_Custom
Secwenta
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