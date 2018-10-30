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Индикаторы

Time_Candle_Custom - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1636
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор один раз в сутки в фиксированный в настройках момент времени  окрашивает свечу, соответствующим её направлению движения цветом.


Рис.1. Индикатор Индикатор Time_Candle_Custom

Рис.1. Индикатор Индикатор Time_Candle_Custom

Secwenta Secwenta

Советник считает количество бычьих и медвежьих баров подряд.

Vlado Vlado

Советник использует индикатор WPR Custom.

Time_Bar_Custom Time_Bar_Custom

Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени

RSI_X20 RSI_X20

Двадцать индикаторов RSI в одном окне.