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Volatility2Step_Alerts - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Eva Ruft
Индикатор Volatility2Step с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.
Входные параметры для подачи сигналов:
input uint AlertLevel=150; // Уровень срабатывания input uint NumberofBar=1; // Номер бара для подачи сигнала input bool SoundON=true; // Разрешение алерта input uint NumberofAlerts=2; // Количество алертов input bool EMailON=false; // Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; // Разрешение отправки сигнала на мобильный input color AlertLevelColor=clrMediumSeaGreen; // цвет уровня срабатывания
Рис.1. Volatility2Step_Alerts. Превышение индикатором порогового значения на нулевом баре.
Рис.2. Volatility2Step_Alerts. Подача алерта.
Индикатор на двух индикаторных буферах (стиль DRAW_LINE)VGridLine_Custom
Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени
Индикатор Volatility2Step_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахWPR Custom
Внесены настройки в индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) позволяющие из советника управлять отображением уровней и цветом основной линии.