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Индикаторы

Volatility2Step_Alerts - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1434
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Eva Ruft

Индикатор Volatility2Step с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.

Входные параметры для подачи сигналов:

input uint AlertLevel=150;                      // Уровень срабатывания
input uint NumberofBar=1;                       // Номер бара для подачи сигнала
input bool SoundON=true;                        // Разрешение алерта
input uint NumberofAlerts=2;                    // Количество алертов
input bool EMailON=false;                       // Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false;                        // Разрешение отправки сигнала на мобильный
input color AlertLevelColor=clrMediumSeaGreen;  // цвет уровня срабатывания

Рис.1. Volatility2Step_Alerts. Превышение индикатором порогового значения на нулевом баре.

Рис.1. Volatility2Step_Alerts. Превышение  индикатором порогового значения на нулевом баре.


Рис.2. Volatility2Step_Alerts. Подача алерта.

Рис.2. Volatility2Step_Alerts. Подача алерта.


OHLC Channel OHLC Channel

Индикатор на двух индикаторных буферах (стиль DRAW_LINE)

VGridLine_Custom VGridLine_Custom

Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени

Volatility2Step_Alerts_HTF Volatility2Step_Alerts_HTF

Индикатор Volatility2Step_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

WPR Custom WPR Custom

Внесены настройки в индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) позволяющие из советника управлять отображением уровней и цветом основной линии.