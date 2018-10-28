CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

VGridLine_Custom - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1630
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени.

//+----------------------------------------------+ 
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+ 
input string LinesSirname="VLine_Grid_Custom_";     //название линии
input HOURS  LineHours=ENUM_HOUR_0;                 //Время установки линии (Часы)
input MINUTS LineMinuts=ENUM_MINUT_0;               //Время установки линии (Минуты)
input color Line_Color=clrMagenta;                  //цвет линии
input ENUM_LINE_STYLE Line_Style=STYLE_DASHDOTDOT;  //стиль изображения линии
input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1;                    //толщина линии
input bool SetBackground=true;                      //фоновое отображение линий
input uint LinesTotal=10;                           //количество линий на истории
input uint FutureTotal=1;                           //количество линий на пустой истории будущего

Если для разметки графика планируется использовать несколько вариантов этого индикатора с разными настройками, то для каждого индикатора следует сделать значение входного параметра LinesSirname отличающимся от всех остальных.

Рис.1. Индикатор VGridLine_Custom

Рис.1. Индикатор VGridLine_Custom


Volatility2Step Volatility2Step

Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива. Волатильность считается в пунктах по максимальной и минимальной ценам

TIA TIA

Индикатор Trend Interruption Average

OHLC Channel OHLC Channel

Индикатор на двух индикаторных буферах (стиль DRAW_LINE)

Volatility2Step_Alerts Volatility2Step_Alerts

Индикатор Volatility2Step с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.