Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени.

input string LinesSirname= "VLine_Grid_Custom_" ; input HOURS LineHours=ENUM_HOUR_0; input MINUTS LineMinuts=ENUM_MINUT_0; input color Line_Color= clrMagenta ; input ENUM_LINE_STYLE Line_Style= STYLE_DASHDOTDOT ; input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; input bool SetBackground= true ; input uint LinesTotal= 10 ; input uint FutureTotal= 1 ;

Если для разметки графика планируется использовать несколько вариантов этого индикатора с разными настройками, то для каждого индикатора следует сделать значение входного параметра LinesSirname отличающимся от всех остальных.





Рис.1. Индикатор VGridLine_Custom





