Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
VGridLine_Custom - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1630
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string LinesSirname="VLine_Grid_Custom_"; //название линии input HOURS LineHours=ENUM_HOUR_0; //Время установки линии (Часы) input MINUTS LineMinuts=ENUM_MINUT_0; //Время установки линии (Минуты) input color Line_Color=clrMagenta; //цвет линии input ENUM_LINE_STYLE Line_Style=STYLE_DASHDOTDOT; //стиль изображения линии input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; //толщина линии input bool SetBackground=true; //фоновое отображение линий input uint LinesTotal=10; //количество линий на истории input uint FutureTotal=1; //количество линий на пустой истории будущего
Если для разметки графика планируется использовать несколько вариантов этого индикатора с разными настройками, то для каждого индикатора следует сделать значение входного параметра LinesSirname отличающимся от всех остальных.
Рис.1. Индикатор VGridLine_Custom
Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива. Волатильность считается в пунктах по максимальной и минимальной ценамTIA
Индикатор Trend Interruption Average
Индикатор на двух индикаторных буферах (стиль DRAW_LINE)Volatility2Step_Alerts
Индикатор Volatility2Step с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.