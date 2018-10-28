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Индикаторы

Volatility2Step - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1861
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Eva Ruft

Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива. Волатильность считается в пунктах по максимальной и минимальной ценам.

Расчет волатильности производиться с использованием простой средней, как сумма максимальных цен за период усреднения минус сумма минимальных цен за тот же период. Полученное значение переводится в пункты и округляется в соответствии с шагом координатной сетки, задаваемой значениями входных переменных StartLevel и LevelsStep.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_SMA;           // метод усреднения
input uint              VolatilityPeriod=5;        // период индикатора
input int               Shift=0;                   // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input uint              LevelsTotal=20;            // количество уровеней
input uint              StartLevel=100;            // стартовый уровень
input uint              LevelsStep=100;            // расстояние между уровнями
input color             LevelsColor=clrDarkOrange; // цвет уровеней

Рис.1. Индикатор Volatility2Step

Рис.1. Индикатор Volatility2Step

TIA TIA

Индикатор Trend Interruption Average

ADX_Fractal_Signals ADX_Fractal_Signals

Индикатор ADX Fractal Signals

VGridLine_Custom VGridLine_Custom

Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени

OHLC Channel OHLC Channel

Индикатор на двух индикаторных буферах (стиль DRAW_LINE)