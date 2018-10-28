Реальный автор:

Eva Ruft

Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива. Волатильность считается в пунктах по максимальной и минимальной ценам.

Расчет волатильности производиться с использованием простой средней, как сумма максимальных цен за период усреднения минус сумма минимальных цен за тот же период. Полученное значение переводится в пункты и округляется в соответствии с шагом координатной сетки, задаваемой значениями входных переменных StartLevel и LevelsStep.

Входные параметры индикатора:



input ENUM_MA_METHOD MAType= MODE_SMA ; input uint VolatilityPeriod= 5 ; input int Shift= 0 ; input uint LevelsTotal= 20 ; input uint StartLevel= 100 ; input uint LevelsStep= 100 ; input color LevelsColor= clrDarkOrange ;





Рис.1. Индикатор Volatility2Step