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Volatility2Step - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Eva Ruft
Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива. Волатильность считается в пунктах по максимальной и минимальной ценам.
Расчет волатильности производиться с использованием простой средней, как сумма максимальных цен за период усреднения минус сумма минимальных цен за тот же период. Полученное значение переводится в пункты и округляется в соответствии с шагом координатной сетки, задаваемой значениями входных переменных StartLevel и LevelsStep.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_SMA; // метод усреднения input uint VolatilityPeriod=5; // период индикатора input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах input uint LevelsTotal=20; // количество уровеней input uint StartLevel=100; // стартовый уровень input uint LevelsStep=100; // расстояние между уровнями input color LevelsColor=clrDarkOrange; // цвет уровеней
Рис.1. Индикатор Volatility2Step
Индикатор Trend Interruption AverageADX_Fractal_Signals
Индикатор ADX Fractal Signals
Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времениOHLC Channel
Индикатор на двух индикаторных буферах (стиль DRAW_LINE)