Volatility2Step 指标，当指标突破在输入参数中指定的触发水平时可以提供提醒，发送电子邮件和推送通知。

用于激活信号的输入参数:

input uint AlertLevel= 150 ; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ; input color AlertLevelColor= clrMediumSeaGreen ;



图 1. Volatility2Step_Alerts. 指标在第零柱超过了阈值











图 2. Volatility2Step_Alerts. 激活提醒



