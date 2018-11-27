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指标

Volatility2Step_Alerts - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
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(12)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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Volatility2Step 指标，当指标突破在输入参数中指定的触发水平时可以提供提醒，发送电子邮件和推送通知。

用于激活信号的输入参数:

input uint AlertLevel=150;                      // 触发水平
input uint NumberofBar=1;                       // 信号所在柱的编号
input bool SoundON=true;                        // 启用提醒
input uint NumberofAlerts=2;                    // 提醒次数
input bool EMailON=false;                       // 启用发送信号邮件
input bool PushON=false;                        // 启用发送信号到移动设备
input color AlertLevelColor=clrMediumSeaGreen;  // 触发水平的颜色

图 1. Volatility2Step_Alerts. 指标在第零柱超过了阈值

图 1. Volatility2Step_Alerts. 指标在第零柱超过了阈值


图 2. Volatility2Step_Alerts. 激活提醒

图 2. Volatility2Step_Alerts. 激活提醒


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22968

Volatility2Step_Alerts_HTF Volatility2Step_Alerts_HTF

在输入参数中含有时段选择选项的 Volatility2Step_Alerts 指标

Vlado Vlado

本 EA 交易使用了 WPR Custom 自定义指标.

OHLC 通道 OHLC 通道

这个指标基于两个指标缓冲区 (DRAW_LINE 风格)

Volatility2Step Volatility2Step

一个简单的计算金融资产波动性的指标。波动性是根据最高和最低价格以点数计算的