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Volatility2Step_Alerts - MetaTrader 5脚本
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Volatility2Step 指标，当指标突破在输入参数中指定的触发水平时可以提供提醒，发送电子邮件和推送通知。
用于激活信号的输入参数:
input uint AlertLevel=150; // 触发水平 input uint NumberofBar=1; // 信号所在柱的编号 input bool SoundON=true; // 启用提醒 input uint NumberofAlerts=2; // 提醒次数 input bool EMailON=false; // 启用发送信号邮件 input bool PushON=false; // 启用发送信号到移动设备 input color AlertLevelColor=clrMediumSeaGreen; // 触发水平的颜色
图 1. Volatility2Step_Alerts. 指标在第零柱超过了阈值
图 2. Volatility2Step_Alerts. 激活提醒
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22968
Volatility2Step_Alerts_HTF
在输入参数中含有时段选择选项的 Volatility2Step_Alerts 指标Vlado
本 EA 交易使用了 WPR Custom 自定义指标.
OHLC 通道
这个指标基于两个指标缓冲区 (DRAW_LINE 风格)Volatility2Step
一个简单的计算金融资产波动性的指标。波动性是根据最高和最低价格以点数计算的