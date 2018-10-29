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WPR Custom - индикатор для MetaTrader 5
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Во входные параметры были вынесены такие параметры:
- цвет основной линии индикатора
- толщина основной линии индикатора
- значения двух уровней индикатора
Для чего это было сделано
При тестировании советников использующих стандартный индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) всегда унылая картина: цвет индикатора нельзя изменить (#1) и главное - значения уровней всегда постоянные (#2) !
А ведь советник на базе iWPR может использовать уровни "-25" и "-75" - но при визуальном тестировании будут показаны уровни которые жёстко прописаны в самом индикаторе: "-20" и "-80". Мне такое отображение показалось неудобным, поэтому и были вынесены некоторые настройки во входные параметры.
Теперь при вызове из советника уровни индикатора будут точно соответствовать торговой системе. Пример вызова WPR Custom реализованный в советнике Vlado, MQL5 код
//--- create handle of the indicator iWPR handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"WPR Custom",Inp_WPR_Period, Inp_WPR_Color,Inp_WPR_Width,Inp_WPR_Level1,Inp_WPR_Level2); //--- if the handle is not created if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iWPR indicator for the symbol %s/%s, error code %d", m_symbol.Name(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
и результат отображения в тестере стратегий:
Индикатор Volatility2Step_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахVolatility2Step_Alerts
Индикатор Volatility2Step с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.