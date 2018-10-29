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Индикаторы

WPR Custom - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2309
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Во входные параметры были вынесены такие параметры:

  • цвет основной линии индикатора
  • толщина основной линии индикатора
  • значения двух уровней индикатора

WPR Custom

Для чего это было сделано

При тестировании советников использующих стандартный индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) всегда унылая картина: цвет индикатора нельзя изменить (#1) и главное - значения уровней всегда постоянные (#2) !

Testing standart WPR

А ведь советник на базе iWPR может использовать уровни "-25" и "-75" - но при визуальном тестировании будут показаны уровни которые жёстко прописаны в самом индикаторе: "-20" и "-80". Мне такое отображение показалось неудобным, поэтому и были вынесены некоторые настройки во входные параметры.

Теперь при вызове из советника уровни индикатора будут точно соответствовать торговой системе. Пример вызова WPR Custom реализованный в советнике Vlado, MQL5 код

//--- create handle of the indicator iWPR
   handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"WPR Custom",Inp_WPR_Period,
                          Inp_WPR_Color,Inp_WPR_Width,Inp_WPR_Level1,Inp_WPR_Level2);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iWPR indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  m_symbol.Name(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }

и результат отображения в тестере стратегий:

WPR Custom vs EA


Volatility2Step_Alerts_HTF Volatility2Step_Alerts_HTF

Индикатор Volatility2Step_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Volatility2Step_Alerts Volatility2Step_Alerts

Индикатор Volatility2Step с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.

Vlado Vlado

Советник использует индикатор WPR Custom.

Secwenta Secwenta

Советник считает количество бычьих и медвежьих баров подряд.