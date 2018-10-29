Во входные параметры были вынесены такие параметры:





Для чего это было сделано

При тестировании советников использующих стандартный индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) всегда унылая картина: цвет индикатора нельзя изменить (#1) и главное - значения уровней всегда постоянные (#2) !

А ведь советник на базе iWPR может использовать уровни "-25" и "-75" - но при визуальном тестировании будут показаны уровни которые жёстко прописаны в самом индикаторе: "-20" и "-80". Мне такое отображение показалось неудобным, поэтому и были вынесены некоторые настройки во входные параметры.

Теперь при вызове из советника уровни индикатора будут точно соответствовать торговой системе. Пример вызова WPR Custom реализованный в советнике Vlado, MQL5 код

handle_iCustom= iCustom (m_symbol.Name(), Period (), "WPR Custom" ,Inp_WPR_Period, Inp_WPR_Color,Inp_WPR_Width,Inp_WPR_Level1,Inp_WPR_Level2); if (handle_iCustom== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iWPR indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , m_symbol.Name(), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }

и результат отображения в тестере стратегий:







