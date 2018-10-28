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OHLC Channel - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает две линии (стиль отображения DRAW_LINE). Для каждой линии можно выбрать по каким ценам она будет строится: Open, High, Low или Close
В итоге получается канал из двух цен. Визуально такой канал даёт больше представления о движении цены, чем отображение в виде баров или свеч.
Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времениVolatility2Step
Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива. Волатильность считается в пунктах по максимальной и минимальной ценам
Индикатор Volatility2Step с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.Volatility2Step_Alerts_HTF
Индикатор Volatility2Step_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах