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Индикаторы

OHLC Channel - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2040
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор отображает две линии (стиль отображения DRAW_LINE). Для каждой линии можно выбрать по каким ценам она будет строится: Open, High, Low или Close

OHLC Channel

В итоге получается канал из двух цен. Визуально такой канал даёт больше представления о движении цены, чем отображение в виде баров или свеч.

VGridLine_Custom VGridLine_Custom

Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени

Volatility2Step Volatility2Step

Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива. Волатильность считается в пунктах по максимальной и минимальной ценам

Volatility2Step_Alerts Volatility2Step_Alerts

Индикатор Volatility2Step с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.

Volatility2Step_Alerts_HTF Volatility2Step_Alerts_HTF

Индикатор Volatility2Step_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах