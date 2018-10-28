OHLC Channel

Индикатор отображает две линии (стиль отображения DRAW_LINE). Для каждой линии можно выбрать по каким ценам она будет строится: Open, High, Low или Close

В итоге получается канал из двух цен. Визуально такой канал даёт больше представления о движении цены, чем отображение в виде баров или свеч.