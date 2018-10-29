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Индикаторы

Volatility2Step_Alerts_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1451
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  Volatility2Step_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Volatility2Step_Alerts.ex5.

Рис.1. Индикатор Volatility2Step_Alerts_HTF

Рис.1. Индикатор Volatility2Step_Alerts_HTF

Volatility2Step_Alerts Volatility2Step_Alerts

Индикатор Volatility2Step с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.

OHLC Channel OHLC Channel

Индикатор на двух индикаторных буферах (стиль DRAW_LINE)

WPR Custom WPR Custom

Внесены настройки в индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) позволяющие из советника управлять отображением уровней и цветом основной линии.

Vlado Vlado

Советник использует индикатор WPR Custom.