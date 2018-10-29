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Volatility2Step_Alerts_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Volatility2Step_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Volatility2Step_Alerts.ex5.
Рис.1. Индикатор Volatility2Step_Alerts_HTF
Volatility2Step_Alerts
Индикатор Volatility2Step с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.OHLC Channel
Индикатор на двух индикаторных буферах (стиль DRAW_LINE)
WPR Custom
Внесены настройки в индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) позволяющие из советника управлять отображением уровней и цветом основной линии.Vlado
Советник использует индикатор WPR Custom.