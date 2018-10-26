CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Slope_Direction_Line_Bar - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1843
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Трендовый информационно-сигнальный индикатор Slope Direction Line / Moving Average  confirmation bars - аналог индикатора Slope Direction Line / Moving Average confirmation candles. Сравнивает направление двух скользящих средних: Moving Average и Slope Direction Line и выводит в отдельном окне цветные сигнальные указатели, цвета которых соответствуют совпадению/не совпадению направления линий Slope Direction Line и Moving Average.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • MA period - период расчёта Moving Average
  • MA method - метод расчёта Moving Average
  • MA applied price - цена расчёта Moving Average
  • SDL period - период расчёта Slope Direction Line
  • SDL method - метод расчёта Slope Direction Line
  • SDL applied price - цена расчёта Slope Direction Line
  • Если Moving Average и Slope Direction Line направлены вверх:
    • ставится зелёный сигнальный указатель
  • Если Moving Average и Slope Direction Line направлены вниз:
    • ставится красный сигнальный указатель
  • В любом ином случае ставится серый сигнальный указатель

Наличие в терминале Slope Direction Line не обязательно - он рассчитывается индикатором самостоятельно.

Рис.1. Slope Direction Line / Moving Average  confirmation bars


Рис.2. Slope Direction Line / Moving Average  confirmation bars + Slope Direction Line / Moving Average confirmation candles


StepMVA StepMVA

Индикатор Moving Average with step

Moving Average applied price Moving Average applied price

Теперь можно тестировать индикатор и при этом выбирать тип цены из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE

Slope_MA_Confirmation Slope_MA_Confirmation

Индикатор Slope Direction Line / Moving Average confirmation candles

Pivot_Oscillator Pivot_Oscillator

Индикатор Pivot Oscillator