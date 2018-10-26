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Slope_Direction_Line_Bar - индикатор для MetaTrader 5
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Трендовый информационно-сигнальный индикатор Slope Direction Line / Moving Average confirmation bars - аналог индикатора Slope Direction Line / Moving Average confirmation candles. Сравнивает направление двух скользящих средних: Moving Average и Slope Direction Line и выводит в отдельном окне цветные сигнальные указатели, цвета которых соответствуют совпадению/не совпадению направления линий Slope Direction Line и Moving Average.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- MA period - период расчёта Moving Average
- MA method - метод расчёта Moving Average
- MA applied price - цена расчёта Moving Average
- SDL period - период расчёта Slope Direction Line
- SDL method - метод расчёта Slope Direction Line
- SDL applied price - цена расчёта Slope Direction Line
- Если Moving Average и Slope Direction Line направлены вверх:
- ставится зелёный сигнальный указатель
- Если Moving Average и Slope Direction Line направлены вниз:
- ставится красный сигнальный указатель
- В любом ином случае ставится серый сигнальный указатель
Наличие в терминале Slope Direction Line не обязательно - он рассчитывается индикатором самостоятельно.
Рис.1. Slope Direction Line / Moving Average confirmation bars
Рис.2. Slope Direction Line / Moving Average confirmation bars + Slope Direction Line / Moving Average confirmation candles
Индикатор Moving Average with stepMoving Average applied price
Теперь можно тестировать индикатор и при этом выбирать тип цены из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE
Индикатор Slope Direction Line / Moving Average confirmation candlesPivot_Oscillator
Индикатор Pivot Oscillator