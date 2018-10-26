Трендовый информационно-сигнальный индикатор Slope Direction Line / Moving Average confirmation bars - аналог индикатора Slope Direction Line / Moving Average confirmation candles. Сравнивает направление двух скользящих средних: Moving Average и Slope Direction Line и выводит в отдельном окне цветные сигнальные указатели, цвета которых соответствуют совпадению/не совпадению направления линий Slope Direction Line и Moving Average.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

MA period - период расчёта Moving Average

- период расчёта Moving Average MA method - метод расчёта Moving Average

- метод расчёта Moving Average MA applied price - цена расчёта Moving Average

- цена расчёта Moving Average SDL period - период расчёта Slope Direction Line

- период расчёта Slope Direction Line SDL method - метод расчёта Slope Direction Line

SDL applied price - цена расчёта Slope Direction Line

Если Moving Average и Slope Direction Line направлены вверх:

ставится зелёный сигнальный указатель

Если Moving Average и Slope Direction Line направлены вниз:

ставится красный сигнальный указатель В любом ином случае ставится серый сигнальный указатель

Наличие в терминале Slope Direction Line не обязательно - он рассчитывается индикатором самостоятельно.

Рис.1. Slope Direction Line / Moving Average confirmation bars





Рис.2. Slope Direction Line / Moving Average confirmation bars + Slope Direction Line / Moving Average confirmation candles





