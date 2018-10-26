Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
StepMVA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1471
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Moving Average with step - это скользящая средняя с шагом.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Step - размер шага
Расчёт похож на простую скользящую среднюю, но часть цен исключается из расчётов размером шага.
Для значений Period = 4 и Step = 2, расчёт будет таким:
StepMA = (Close[i] + Close[i+2] + Close[i+4] + Close[i+6]) / 4.0
При значении Step = 1, индикатор повторяет простую скользящую среднюю.
Moving Average with step. Period = 4, Step = 2
Теперь можно тестировать индикатор и при этом выбирать тип цены из перечисления ENUM_APPLIED_PRICEBruno
Несколько стратегий в одном советнике. При срабатывании двух и более стратегий лот позиции увеличивается в геометрической прогрессии.
Индикатор Slope Direction Line / Moving Average confirmation barsSlope_MA_Confirmation
Индикатор Slope Direction Line / Moving Average confirmation candles