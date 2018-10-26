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Индикаторы

StepMVA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1471
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Индикатор Moving Average with step - это скользящая средняя с шагом.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Step - размер шага

Расчёт похож на простую скользящую среднюю, но часть цен исключается из расчётов размером шага.

Для значений Period = 4 и Step = 2, расчёт будет таким:

StepMA = (Close[i] + Close[i+2] + Close[i+4] + Close[i+6]) / 4.0

При значении Step = 1, индикатор повторяет простую скользящую среднюю.

Moving Average with step. Period = 4, Step = 2

Moving Average applied price Moving Average applied price

Теперь можно тестировать индикатор и при этом выбирать тип цены из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE

Bruno Bruno

Несколько стратегий в одном советнике. При срабатывании двух и более стратегий лот позиции увеличивается в геометрической прогрессии.

Slope_Direction_Line_Bar Slope_Direction_Line_Bar

Индикатор Slope Direction Line / Moving Average confirmation bars

Slope_MA_Confirmation Slope_MA_Confirmation

Индикатор Slope Direction Line / Moving Average confirmation candles