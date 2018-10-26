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Индикаторы

Moving Average applied price - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
1853
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Почему был доработан стандартный индикатор? Лично у меня часто возникало желание протестировать индикатор Moving Average ([data folder]Indicators\Examples\Custom Moving Average.mq5) в тестере - это даёт представление о связи формирования баров и индикатора. Но, как оказалось, при тестировании для стандартного Moving Average в тестере нельзя выбрать тип цены из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE.

Именно поэтому был добавлен параметр Type of price. Теперь при тестировании для Moving Average можно указать тип цены:


Bruno Bruno

Несколько стратегий в одном советнике. При срабатывании двух и более стратегий лот позиции увеличивается в геометрической прогрессии.

WyattsPivots WyattsPivots

Индикатор с отрисовкой уровней и зон поддержки и сопротивления

StepMVA StepMVA

Индикатор Moving Average with step

Slope_Direction_Line_Bar Slope_Direction_Line_Bar

Индикатор Slope Direction Line / Moving Average confirmation bars