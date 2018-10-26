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Moving Average applied price - индикатор для MetaTrader 5
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Почему был доработан стандартный индикатор? Лично у меня часто возникало желание протестировать индикатор Moving Average ([data folder]Indicators\Examples\Custom Moving Average.mq5) в тестере - это даёт представление о связи формирования баров и индикатора. Но, как оказалось, при тестировании для стандартного Moving Average в тестере нельзя выбрать тип цены из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE.
Именно поэтому был добавлен параметр Type of price. Теперь при тестировании для Moving Average можно указать тип цены:
Несколько стратегий в одном советнике. При срабатывании двух и более стратегий лот позиции увеличивается в геометрической прогрессии.WyattsPivots
Индикатор с отрисовкой уровней и зон поддержки и сопротивления
Индикатор Moving Average with stepSlope_Direction_Line_Bar
Индикатор Slope Direction Line / Moving Average confirmation bars