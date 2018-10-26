Почему был доработан стандартный индикатор? Лично у меня часто возникало желание протестировать индикатор Moving Average ([data folder]Indicators\Examples\Custom Moving Average.mq5) в тестере - это даёт представление о связи формирования баров и индикатора. Но, как оказалось, при тестировании для стандартного Moving Average в тестере нельзя выбрать тип цены из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE.

Именно поэтому был добавлен параметр Type of price. Теперь при тестировании для Moving Average можно указать тип цены:



