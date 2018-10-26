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Индикаторы

Pivot_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1972
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор "разворотных точек" Pivot Oscillator основан на трёх осцилляторах средних разниц типичных цен.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Fast MA period - период быстрой МА
  • Medium MA period - период средней МА
  • Slow MA period - период медленной МА
  • MA method - метод расчёта скользящих средних

Расчёт:

Pivot oscillator = (Diff1 + Diff2 + Diff3) / Typical Price

где:

Diff1 = FMA - SMA
Diff2 = MMA - SMA
Diff3 = FMA - MMA

FMA = MA(Typical Price, Fast MA period, MA method)
MMA = MA(Typical Price, Medium MA period, MA method)
MMA = MA(Typical Price, Slow MA period, MA method)

Typical Price = (Close + High + Low) / 3.0

Slope_MA_Confirmation Slope_MA_Confirmation

Индикатор Slope Direction Line / Moving Average confirmation candles

Slope_Direction_Line_Bar Slope_Direction_Line_Bar

Индикатор Slope Direction Line / Moving Average confirmation bars

Mean_Indicator Mean_Indicator

Индикатор Mean Indicator

Candle_Range_Envelop Candle_Range_Envelop

Индикатор Candle Range Envelop