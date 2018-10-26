Расчёт:

Pivot oscillator = (Diff1 + Diff2 + Diff3) / Typical Price

где:



Diff1 = FMA - SMA

Diff2 = MMA - SMA

Diff3 = FMA - MMA

FMA = MA(Typical Price, Fast MA period, MA method)

MMA = MA(Typical Price, Medium MA period, MA method)

MMA = MA(Typical Price, Slow MA period, MA method)

Typical Price = (Close + High + Low) / 3.0