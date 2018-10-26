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Pivot_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор "разворотных точек" Pivot Oscillator основан на трёх осцилляторах средних разниц типичных цен.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Fast MA period - период быстрой МА
- Medium MA period - период средней МА
- Slow MA period - период медленной МА
- MA method - метод расчёта скользящих средних
Расчёт:
Pivot oscillator = (Diff1 + Diff2 + Diff3) / Typical Price
где:
Diff1 = FMA - SMA
Diff2 = MMA - SMA
Diff3 = FMA - MMA
FMA = MA(Typical Price, Fast MA period, MA method)
MMA = MA(Typical Price, Medium MA period, MA method)
MMA = MA(Typical Price, Slow MA period, MA method)
Typical Price = (Close + High + Low) / 3.0
Slope_MA_Confirmation
Индикатор Slope Direction Line / Moving Average confirmation candlesSlope_Direction_Line_Bar
Индикатор Slope Direction Line / Moving Average confirmation bars
Mean_Indicator
Индикатор Mean IndicatorCandle_Range_Envelop
Индикатор Candle Range Envelop