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Индикаторы

Slope_MA_Confirmation - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1824
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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Трендовый индикатор. Выводит на график цены линии и сравнивает направление двух скользящих средних: Moving Average и Slope Direction Line. При совпадении направлений линий этих индикаторов, на графике цены отображаются цветные свечи.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • MA period - период расчёта Moving Average
  • MA method - метод расчёта Moving Average
  • MA applied price - цена расчёта Moving Average
  • SDL period - период расчёта Slope Direction Line
  • SDL method - метод расчёта Slope Direction Line
  • SDL applied price - цена расчёта Slope Direction Line
  • Если Moving Average и Slope Direction Line направлены вверх:
    • Если свеча бычья, то она окрашивается зелёным цветом.
    • Если свеча медвежья, то она окрашивается бледно-зелёным цветом
  • Если Moving Average и Slope Direction Line направлены вниз:
    • Если свеча медвежья, то она окрашивается красным цветом.
    • Если свеча бычья, то она окрашивается бледно-красным цветом
  • В любом ином случае цветные свечи не рисуются.

Наличие в терминале Slope Direction Line не обязательно - он рассчитывается индикатором самостоятельно.


Slope_Direction_Line_Bar Slope_Direction_Line_Bar

Индикатор Slope Direction Line / Moving Average confirmation bars

StepMVA StepMVA

Индикатор Moving Average with step

Pivot_Oscillator Pivot_Oscillator

Индикатор Pivot Oscillator

Mean_Indicator Mean_Indicator

Индикатор Mean Indicator