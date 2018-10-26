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Slope_MA_Confirmation - индикатор для MetaTrader 5
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Трендовый индикатор. Выводит на график цены линии и сравнивает направление двух скользящих средних: Moving Average и Slope Direction Line. При совпадении направлений линий этих индикаторов, на графике цены отображаются цветные свечи.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- MA period - период расчёта Moving Average
- MA method - метод расчёта Moving Average
- MA applied price - цена расчёта Moving Average
- SDL period - период расчёта Slope Direction Line
- SDL method - метод расчёта Slope Direction Line
- SDL applied price - цена расчёта Slope Direction Line
- Если Moving Average и Slope Direction Line направлены вверх:
- Если свеча бычья, то она окрашивается зелёным цветом.
- Если свеча медвежья, то она окрашивается бледно-зелёным цветом
- Если Moving Average и Slope Direction Line направлены вниз:
- Если свеча медвежья, то она окрашивается красным цветом.
- Если свеча бычья, то она окрашивается бледно-красным цветом
- В любом ином случае цветные свечи не рисуются.
Наличие в терминале Slope Direction Line не обязательно - он рассчитывается индикатором самостоятельно.
Slope_Direction_Line_Bar
Индикатор Slope Direction Line / Moving Average confirmation barsStepMVA
Индикатор Moving Average with step
Pivot_Oscillator
Индикатор Pivot OscillatorMean_Indicator
Индикатор Mean Indicator