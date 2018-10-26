Трендовый индикатор. Выводит на график цены линии и сравнивает направление двух скользящих средних: Moving Average и Slope Direction Line. При совпадении направлений линий этих индикаторов, на графике цены отображаются цветные свечи.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

MA period - период расчёта Moving Average

- период расчёта Moving Average MA method - метод расчёта Moving Average

- метод расчёта Moving Average MA applied price - цена расчёта Moving Average

- цена расчёта Moving Average SDL period - период расчёта Slope Direction Line

- период расчёта Slope Direction Line SDL method - метод расчёта Slope Direction Line

SDL applied price - цена расчёта Slope Direction Line

Если Moving Average и Slope Direction Line направлены вверх:

Если свеча бычья, то она окрашивается зелёным цветом.



Если свеча медвежья, то она окрашивается бледно-зелёным цветом Если Moving Average и Slope Direction Line направлены вниз:

Если свеча медвежья, то она окрашивается красным цветом.



Если свеча бычья, то она окрашивается бледно-красным цветом В любом ином случае цветные свечи не рисуются.



Наличие в терминале Slope Direction Line не обязательно - он рассчитывается индикатором самостоятельно.





