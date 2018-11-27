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Slope_Direction_Line_Bar - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
跟随趋势的坡方向线 / 移动平均确认柱信号指标等同于坡方向线/移动平均确认烛形指标。它比较两个移动平均的方向: 移动平均和坡方向线并且在独立窗口中显示彩色的信号指针。它们的颜色对应了坡方向线和移动平均线方向的匹配/不匹配。
它有六个输入参数:
- MA period - 移动平均计算周期数
- MA method - 移动平均计算方法
- MA applied price - 移动平均计算价格
- SDL period - 坡方向线计算周期数
- SDL method - 坡方向线的计算方法
- SDL applied price - 坡方向线计算的价格
- 如果移动平均和坡方向线的方向都向上:
- 就设置绿色信号指针
- 如果移动平均和坡方向线的方向都向下:
- 就设置红色信号指针
- 在任何其它情况下，就设置灰色信号指针。
坡方向线指标是不需要的 - 它是在指标中独立计算的。
图 1. 坡方向线 / 移动平均确认柱
图 2. 坡方向线/移动平均确认柱+ 坡方向线/移动平均确认烛形
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22946
VGridLine_Custom
这个指标在每天的指定时间画一条垂直线Volatility2Step
一个简单的计算金融资产波动性的指标。波动性是根据最高和最低价格以点数计算的
Slope_MA_Confirmation
坡方向线/移动平均确认烛形指标移动平均应用价格
现在您可以测试这个指标并从 ENUM_APPLIED_PRICE 枚举中选择价格类型了。