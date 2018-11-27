跟随趋势的坡方向线 / 移动平均确认柱信号指标等同于坡方向线/移动平均确认烛形指标。它比较两个移动平均的方向: 移动平均和坡方向线并且在独立窗口中显示彩色的信号指针。它们的颜色对应了坡方向线和移动平均线方向的匹配/不匹配。

它有六个输入参数:

MA period - 移动平均计算周期数

- 移动平均计算周期数 MA method - 移动平均计算方法

- 移动平均计算方法 MA applied price - 移动平均计算价格

- 移动平均计算价格 SDL period - 坡方向线计算周期数

- 坡方向线计算周期数 SDL method - 坡方向线的计算方法

SDL applied price - 坡方向线计算的价格

如果移动平均和坡方向线的方向都向上:

就设置绿色信号指针

如果移动平均和坡方向线的方向都向下:

就设置红色信号指针 在任何其它情况下，就设置灰色信号指针。

坡方向线指标是不需要的 - 它是在指标中独立计算的。

图 1. 坡方向线 / 移动平均确认柱





图 2. 坡方向线/移动平均确认柱+ 坡方向线/移动平均确认烛形





