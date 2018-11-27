趋势指标. 这个指标显示线形并比较两个移动平均的方向: 移动平均 和 坡方向线 。如果指标线有交叉，价格图表就会显示彩色的烛形。

它有六个输入参数:

MA period - 移动平均计算周期数

- 移动平均计算周期数 MA method - 移动平均计算方法

- 移动平均计算方法 MA applied price - 移动平均计算价格

- 移动平均计算价格 SDL period - 坡方向线计算周期数

- 坡方向线计算周期数 SDL method - 坡方向线的计算方法

SDL applied price - 坡方向线计算的价格

如果移动平均和坡方向线的方向都向上:

如果烛形上升，它的颜色就是绿色。



如果烛形下降，它的颜色就是浅绿色。 如果移动平均和坡方向线的方向都向下:

如果烛形下降，它的颜色就是红色。



如果烛形上升，它的颜色就是浅红色。 在其他情况下，就不会画出彩色烛形。



坡方向线指标是不需要的 - 它是在指标中独立计算的。





