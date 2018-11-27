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Slope_MA_Confirmation - MetaTrader 5脚本

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趋势指标. 这个指标显示线形并比较两个移动平均的方向: 移动平均坡方向线 。如果指标线有交叉，价格图表就会显示彩色的烛形。

它有六个输入参数:

  • MA period - 移动平均计算周期数
  • MA method - 移动平均计算方法
  • MA applied price - 移动平均计算价格
  • SDL period - 坡方向线计算周期数
  • SDL method - 坡方向线的计算方法
  • SDL applied price - 坡方向线计算的价格
  • 如果移动平均和坡方向线的方向都向上:
    • 如果烛形上升，它的颜色就是绿色。
    • 如果烛形下降，它的颜色就是浅绿色。
  • 如果移动平均和坡方向线的方向都向下:
    • 如果烛形下降，它的颜色就是红色。
    • 如果烛形上升，它的颜色就是浅红色。
  • 在其他情况下，就不会画出彩色烛形。

坡方向线指标是不需要的 - 它是在指标中独立计算的。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22945

Slope_Direction_Line_Bar Slope_Direction_Line_Bar

坡方向线 / 移动平均确认柱形指标

VGridLine_Custom VGridLine_Custom

这个指标在每天的指定时间画一条垂直线

移动平均应用价格 移动平均应用价格

现在您可以测试这个指标并从 ENUM_APPLIED_PRICE 枚举中选择价格类型了。

Mean_Indicator Mean_Indicator

中间值指示指标