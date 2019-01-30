Теория:

Тим Тилсон (автор индикатора T3) использовал обобщенную DEMA в расчете T3. Не так широко известно, что есть 3 "уровня" расчета T3: GDEMA (первый уровень), GDEMA от GDEMA (второй уровень) и GDEMA от GDEMA от GDEMA (сам T3).

Что нового в данном индикаторе:

Здесь можно выбрать для отображения любой из трех уровней. Это своего рода индикатор «3 в 1» (поскольку он отображает указанные уровни). Также для определения тренда использует самонастраиваемые уровни. Вместо наклона рассчитанного значения для определения тренда используются пересечения уровней. Это позволяет отфильтровывать незначительные изменения, которые могут генерировать ложные сигналы.

Использование:

Сигналом индикатора может служить смена цвета.

PS: Пример "большой картины" с отображением всех трех уровней.



