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Индикаторы

Stripped T3 levels - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1894
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Теория:

Тим Тилсон (автор индикатора T3) использовал обобщенную DEMA в расчете T3. Не так широко известно, что есть 3 "уровня" расчета T3: GDEMA (первый уровень), GDEMA от GDEMA (второй уровень) и GDEMA от GDEMA от GDEMA (сам T3).

Что нового в данном индикаторе:

Здесь можно выбрать для отображения любой из трех уровней. Это своего рода индикатор «3 в 1» (поскольку он отображает указанные уровни). Также для определения тренда использует самонастраиваемые уровни. Вместо наклона рассчитанного значения для определения тренда используются пересечения уровней. Это позволяет отфильтровывать незначительные изменения, которые могут генерировать ложные сигналы.

Использование:

Сигналом индикатора может служить смена цвета.

PS: Пример "большой картины" с отображением всех трех уровней.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22941

Volatility quality - zero line Volatility quality - zero line

Качество волатильности с фильтром ATR и нулевой линией

Volatility quality Volatility quality

Качество волатильности с фильтром ATR

MinMax indicator MinMax indicator

MinMax indicator

Adaptive ATR channel Adaptive ATR channel

Адаптивный канал ATR