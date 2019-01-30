Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MinMax indicator - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3029
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Теория:
Индикатор основан на очень простой идее: рассчитать минимум и максимум цены за определенный период и использовать эти значения для дальнейшей оценки тренда.
В этой версии:
Индикатор использует описанные минимум и максимум для построения общего значения (минимум+максимум)/2, которое затем используется для основной оценки тренда (его наклон). Экстремумы можно использовать как цели стоп-лосса или тейк-профита (в зависимости от целей в торговле). Также у этих уровней есть режимы расцветки, которые позволяют оценить краткосрочный тренд.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22959
Stripped T3 levels (уровни T3, которые отображают 3 стадии расчета T3)Volatility quality - zero line
Качество волатильности с фильтром ATR и нулевой линией
Адаптивный канал ATRSpearman rank correlation - floating levels
Ранговая корреляция Спирмена - с плавающими уровнями