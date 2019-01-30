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Индикаторы

MinMax indicator - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3029
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Теория:

Индикатор основан на очень простой идее: рассчитать минимум и максимум цены за определенный период и использовать эти значения для дальнейшей оценки тренда.

В этой версии:

Индикатор использует описанные минимум и максимум для построения общего значения (минимум+максимум)/2, которое затем используется для основной оценки тренда (его наклон). Экстремумы можно использовать как цели стоп-лосса или тейк-профита (в зависимости от целей в торговле). Также у этих уровней есть режимы расцветки, которые позволяют оценить краткосрочный тренд.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22959

Stripped T3 levels Stripped T3 levels

Stripped T3 levels (уровни T3, которые отображают 3 стадии расчета T3)

Volatility quality - zero line Volatility quality - zero line

Качество волатильности с фильтром ATR и нулевой линией

Adaptive ATR channel Adaptive ATR channel

Адаптивный канал ATR

Spearman rank correlation - floating levels Spearman rank correlation - floating levels

Ранговая корреляция Спирмена - с плавающими уровнями