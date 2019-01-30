Теория:

Индикатор основан на очень простой идее: рассчитать минимум и максимум цены за определенный период и использовать эти значения для дальнейшей оценки тренда.

В этой версии:

Индикатор использует описанные минимум и максимум для построения общего значения (минимум+максимум)/2, которое затем используется для основной оценки тренда (его наклон). Экстремумы можно использовать как цели стоп-лосса или тейк-профита (в зависимости от целей в торговле). Также у этих уровней есть режимы расцветки, которые позволяют оценить краткосрочный тренд.



