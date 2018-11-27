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Day_Of_Week_Lables - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
2310
等级:
(39)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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星期每日指标. 另一个版本的这个指标是在价格图表上显示星期中的每一天,这个指标显示了星期中各天的日期,月份和星期几。

有十六个可以自定义的参数:

  • Hours offset - 零小时平移
  • Show days numbers - 在星期每日中显示日期 (Yes/No)
  • Day label color - 星期几的标签颜色
  • Day label font size - 星期几的字体大小
  • Day label font name - 星期几的字体类型
  • Day dividing lines color - 日期分隔线的颜色
  • Day dividing lines style - 日期分隔线的风格
  • Day dividing lines width - 日期分隔线的宽度
  • Show day dividing lines date field - 在日期分隔线中显示日期栏位 (Yes/No)
  • Month label color - 月份标签颜色
  • Month label font size - 月份名称字体大小
  • Month label font name - 月份名称字体类型
  • Month dividing lines color - 月份分隔线颜色
  • Month dividing lines style - 月份分隔线风格
  • Month dividing lines width - 月份分隔线宽度
  • Show month dividing lines date field - 在月份分隔线中显示日期栏位 (Yes/No)

不推荐在高于H4的时段中运行这个指标。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22927

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