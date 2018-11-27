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星期每日指标. 另一个版本的这个指标是在价格图表上显示星期中的每一天,这个指标显示了星期中各天的日期,月份和星期几。
有十六个可以自定义的参数:
- Hours offset - 零小时平移
- Show days numbers - 在星期每日中显示日期 (Yes/No)
- Day label color - 星期几的标签颜色
- Day label font size - 星期几的字体大小
- Day label font name - 星期几的字体类型
- Day dividing lines color - 日期分隔线的颜色
- Day dividing lines style - 日期分隔线的风格
- Day dividing lines width - 日期分隔线的宽度
- Show day dividing lines date field - 在日期分隔线中显示日期栏位 (Yes/No)
- Month label color - 月份标签颜色
- Month label font size - 月份名称字体大小
- Month label font name - 月份名称字体类型
- Month dividing lines color - 月份分隔线颜色
- Month dividing lines style - 月份分隔线风格
- Month dividing lines width - 月份分隔线宽度
- Show month dividing lines date field - 在月份分隔线中显示日期栏位 (Yes/No)
不推荐在高于H4的时段中运行这个指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22927
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