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Highly_Adaptable_MA_Alerts - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Highly Adaptable Moving Average Alert выводит канал, построенный с использованием любой из восемнадцати скользящих средних. При пересечении ценой крайних и центральной линий канала, ставится сигнальный указатель и отправляется сообщение о событии.
Имеет восемь настраиваемых параметров:
- MA period - период расчёта МА
- MA method - метод расчёта МА
- Simple
- Exponential
- Smoothed
- Linear-Weighted
- Wilder Exponential
- Sine-Weighted
- Triangular
- Least Square
- Hull MA by Alan Hull
- Zero-Lag Exponential
- Instantaneous Trendline by J.Ehlers
- Moving Median
- Geometric Mean
- Regularized EMA by Chris Satchwell
- Integral of Linear Regression Slope
- Combination of LSMA and ILRS
- Triangular MA generalized by J.Ehlers
- Volume-Weighted
- MA applied price - цена расчёта МА
- Bands percent - ширина канала
- Show alerts for - показывать сообщения при пересечении
- All - всех линий
- Mean - центральной линии
- Top - верхней линии
- Bottom - нижней линии
- Use alert - использовать алерты при пересечении (Yes/No)
- Send mail - отправлять сообщения на e-mail (Yes/No)
- Send push - отправлять push-уведомления (Yes/No)
T3_Price_Overlay
Индикатор T3 Price OverlayDay_Of_Week_Lables
Индикатор Day of week
Elders_Safe_Zone_Triple
Индикатор Elder's Safe Zone TripleElders_Safe_Zone
Индикатор Elder's Safe Zone