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Индикаторы

Highly_Adaptable_MA_Alerts - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2107
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Индикатор Highly Adaptable Moving Average Alert выводит канал, построенный с использованием любой из восемнадцати скользящих средних. При пересечении ценой крайних и центральной линий канала, ставится сигнальный указатель и отправляется сообщение о событии.

Имеет восемь настраиваемых параметров:

  • MA period - период расчёта МА
  • MA method - метод расчёта МА
    • Simple
    • Exponential
    • Smoothed
    • Linear-Weighted
    • Wilder Exponential
    • Sine-Weighted
    • Triangular
    • Least Square
    • Hull MA by Alan Hull
    • Zero-Lag Exponential
    • Instantaneous Trendline by J.Ehlers
    • Moving Median
    • Geometric Mean
    • Regularized EMA by Chris Satchwell
    • Integral of Linear Regression Slope
    • Combination of LSMA and ILRS
    • Triangular MA generalized by J.Ehlers
    • Volume-Weighted
  • MA applied price - цена расчёта МА
  • Bands percent - ширина канала
  • Show alerts for - показывать сообщения при пересечении
    • All - всех линий
    • Mean - центральной линии
    • Top - верхней линии
    • Bottom - нижней линии
  • Use alert - использовать алерты при пересечении (Yes/No)
  • Send mail - отправлять сообщения на e-mail (Yes/No)
  • Send push - отправлять push-уведомления (Yes/No)

T3_Price_Overlay T3_Price_Overlay

Индикатор T3 Price Overlay

Day_Of_Week_Lables Day_Of_Week_Lables

Индикатор Day of week

Elders_Safe_Zone_Triple Elders_Safe_Zone_Triple

Индикатор Elder's Safe Zone Triple

Elders_Safe_Zone Elders_Safe_Zone

Индикатор Elder's Safe Zone