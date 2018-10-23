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Индикаторы

SignalTable_Sar_WPR_MA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2823
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Antonuk Oleg

Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iWPR и iMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками.

Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 10.06.2008.

Рис.1 Индикатор SignalTable_Sar_WPR_MA

Рис.1 Индикатор SignalTable_Sar_WPR_MA

Exp_RJTX_Matches_Smoothed_Duplex Exp_RJTX_Matches_Smoothed_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов на сигналах индикатора RJTX_Matches_Smoothed, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

Exp_FineTuningMACandle Exp_FineTuningMACandle

Торговая на сигналах индикатора FineTuningMACandle

LBS LBS

Работа c отложенными Stop ордерами. Используется индикатор iATR (Average True Range, ATR)

Precipice Precipice

Случайный вход. Вход по генератору случайных чисел.