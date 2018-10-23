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Exp_FineTuningMACandle - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора FineTuningMACandle. Сигнал на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движение свечи, отображаемое сменой её цвета.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора FineTuningMACandle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на EURJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Используются индикаторы iMA (Moving Avrage, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)Exp_i-KlPrice_Vol_Direct
Торговая система на сигналах индикатора i-KlPrice_Vol_Direct
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов на сигналах индикатора RJTX_Matches_Smoothed, которые можно настраивать различным образом в одном экспертеSignalTable_Sar_WPR_MA
Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iWPR и iMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками