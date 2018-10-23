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Exp_FineTuningMACandle - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора FineTuningMACandle. Сигнал на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движение свечи, отображаемое сменой её цвета.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора FineTuningMACandle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию.


Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на EURJPY H4:

 Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Bago EA Bago EA

Используются индикаторы iMA (Moving Avrage, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)

Exp_i-KlPrice_Vol_Direct Exp_i-KlPrice_Vol_Direct

Торговая система на сигналах индикатора i-KlPrice_Vol_Direct

Exp_RJTX_Matches_Smoothed_Duplex Exp_RJTX_Matches_Smoothed_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов на сигналах индикатора RJTX_Matches_Smoothed, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

SignalTable_Sar_WPR_MA SignalTable_Sar_WPR_MA

Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iWPR и iMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками