Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов на сигналах индикатора RJTX_Matches_Smoothed, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iWPR и iMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками