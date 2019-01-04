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SignalTable_Sar_WPR_MA - MetaTrader 5脚本
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- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
实际作者:
Antonuk Oleg
这个指标显示了三个指标（iSAR，iWPR和iMA）在9个时段中的买入和卖出信号，并且含有完整的设置。
这个指标使用了 GetFontName.mqh 库中的类 (应当被复制到 terminal_data_folder\MQL5\Include).
这个指标最初是使用MQL4开发的，并且于2008年6月10日发布在 mql4.com 的代码库中。
图1. SignalTable_Sar_WPR_MA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22883
Exp_RJTX_Matches_Smoothed_Duplex
两个同样的交易系统 (分别用于买入和卖出仓位)，它们都基于 RJTX_Matches_Smoothed 指标信号，它们可以在同一个EA交易中使用不同方法来配置。Exp_FineTuningMACandle
基于 FineTuningMACandle 指标信号的交易系统