实际作者:

Antonuk Oleg

这个指标显示了三个指标（iSAR，iWPR和iMA）在9个时段中的买入和卖出信号，并且含有完整的设置。

这个指标使用了 GetFontName.mqh 库中的类 (应当被复制到 terminal_data_folder\MQL5\Include).

这个指标最初是使用MQL4开发的，并且于2008年6月10日发布在 mql4.com 的代码库中。





图1. SignalTable_Sar_WPR_MA 指标