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LBS - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник может работать и на неттинговых и на хэдж счетах. Выставляет отложенные ордера только в момент рождения нового бара.
Принцип работы
Сначала сверятся три параметра (Hour 1, Hour 2 и Hour 3) с текущим часом. Если текущий час совпадает с одним из этих параметров - значит можно выставлять отложенные ордера).
Определяется максимальная и минимальная цена между барами #0 и #1. Затем к максимальной цене прибавляется значение индикатора iATR с бара #0 - получается цена для Buy stop. Цена для Sell stop получается вычитанием от минимальной цены значения индикатора iATR с бара #0.
Объём можно задавать двумя способами: или постоянным лотом (параметр Money management выбрать как Constant lot) или в процентах риска на сделку (параметр Money management выбрать как Risk in percent for a deal).
Как только один из отложенных ордеров срабатывает (определяется в OnTradeTransaction: отлавливается транзакция с типом TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD – "добавление сделки в историю") все остальные отложенные ордера удаляются.
К позициям применяется Трейлинг.
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Случайный вход. Вход по генератору случайных чисел.Standard_Deviation_Channels_x3
Три канала стандартной девиации с использованием индикаторных буферов, построенные на количестве баров, определяемых во входных параметрах индикатора