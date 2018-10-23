Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник может работать и на неттинговых и на хэдж счетах. Выставляет отложенные ордера только в момент рождения нового бара.

Принцип работы

Сначала сверятся три параметра (Hour 1, Hour 2 и Hour 3) с текущим часом. Если текущий час совпадает с одним из этих параметров - значит можно выставлять отложенные ордера).

Определяется максимальная и минимальная цена между барами #0 и #1. Затем к максимальной цене прибавляется значение индикатора iATR с бара #0 - получается цена для Buy stop. Цена для Sell stop получается вычитанием от минимальной цены значения индикатора iATR с бара #0.





Объём можно задавать двумя способами: или постоянным лотом (параметр Money management выбрать как Constant lot) или в процентах риска на сделку (параметр Money management выбрать как Risk in percent for a deal).

Как только один из отложенных ордеров срабатывает (определяется в OnTradeTransaction: отлавливается транзакция с типом TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD – "добавление сделки в историю") все остальные отложенные ордера удаляются.

К позициям применяется Трейлинг.