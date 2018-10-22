Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stochastic_Histogram_Alert - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1626
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Stochastic_Histogram с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении пересечений основной и сигнальной линий, сопровождаемых изменением цвета сигнального облака.
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input int KPeriod=5; input int DPeriod=3; input int Slowing=3; input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; input ENUM_STO_PRICE Price_field=STO_LOWHIGH; input uint HighLevel=60; // уровень перезакупа input uint LowLevel=40; // уровень перепроданности input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input uint NumberofBar=1; // Номер бара для подачи сигнала input bool SoundON=true; // Разрешение алерта input uint NumberofAlerts=2; // Количество алертов input bool EMailON=false; // Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; // Разрешение отправки сигнала на мобильный
Рис.1. Stochastic_Histogram_Alert. Пересечение основной и сигнальной линий.
Рис.2. Stochastic_Histogram_Alert. Подача алерта.
Индикатор RVI_Histogram с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении пересечений основной и сигнальной линий, сопровождаемых изменением цвета сигнального облакаMA MACD Position averaging v2
Советник по индикаторам iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Усреднение позиций при убытке. Развитие версии 1.0
Индикатор XFisher_org_v1 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении пересечений основной и сигнальной линий, сопровождаемых изменением цвета сигнального облакаXFisher_org_v1_Candle_HTF
Индикатор XFisher_org_v1_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах