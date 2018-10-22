CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Stochastic_Histogram_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1626
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Stochastic_Histogram с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении пересечений основной и сигнальной линий, сопровождаемых изменением цвета сигнального облака.

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input int KPeriod=5;
input int DPeriod=3;
input int Slowing=3;
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA;
input ENUM_STO_PRICE Price_field=STO_LOWHIGH;
input uint HighLevel=60;                       // уровень перезакупа
input uint LowLevel=40;                        // уровень перепроданности
input int Shift=0;                             // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input uint NumberofBar=1;       // Номер бара для подачи сигнала
input bool SoundON=true;        // Разрешение алерта
input uint NumberofAlerts=2;    // Количество алертов
input bool EMailON=false;       // Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false;        // Разрешение отправки сигнала на мобильный


Рис.1. Stochastic_Histogram_Alert. Пересечение основной и сигнальной линий.

Рис.1. Stochastic_Histogram_Alert. Пересечение основной и сигнальной линий.


Рис.2. Stochastic_Histogram_Alert. Подача алерта.

Рис.2. Stochastic_Histogram_Alert. Подача алерта.

RVI_Histogram_Alert RVI_Histogram_Alert

Индикатор RVI_Histogram с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении пересечений основной и сигнальной линий, сопровождаемых изменением цвета сигнального облака

MA MACD Position averaging v2 MA MACD Position averaging v2

Советник по индикаторам iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Усреднение позиций при убытке. Развитие версии 1.0

XFisher_org_v1_Alert XFisher_org_v1_Alert

Индикатор XFisher_org_v1 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении пересечений основной и сигнальной линий, сопровождаемых изменением цвета сигнального облака

XFisher_org_v1_Candle_HTF XFisher_org_v1_Candle_HTF

Индикатор XFisher_org_v1_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах