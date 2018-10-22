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XFisher_org_v1_Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XFisher_org_v1 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении пересечений основной и сигнальной линий, сопровождаемых изменением цвета сигнального облака.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint FLength=7; // глубина усреднения input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA; // Метод сглаживания input uint MA_Length=5; // Глубина сглаживания input int MA_Phase=15; // параметр сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_; // ценовая константа input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input uint NumberofBar=1; // Номер бара для подачи сигнала input bool SoundON=true; // Разрешение алерта input uint NumberofAlerts=2; // Количество алертов input bool EMailON=false; // Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; // Разрешение отправки сигнала на мобильный
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. XFisher_org_v1_Alert. Пересечение основной и сигнальной линий.
Рис.2. XFisher_org_v1_Alert. Подача алерта.
Индикатор Stochastic_Histogram с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении пересечений основной и сигнальной линий, сопровождаемых изменением цвета сигнального облакаRVI_Histogram_Alert
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