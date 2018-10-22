Индикатор XFisher_org_v1 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении пересечений основной и сигнальной линий, сопровождаемых изменением цвета сигнального облака.

input uint FLength= 7 ; input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA; input uint MA_Length= 5 ; input int MA_Phase= 15 ; input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_; input int Shift= 0 ; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".







Рис.1. XFisher_org_v1_Alert. Пересечение основной и сигнальной линий.









Рис.2. XFisher_org_v1_Alert. Подача алерта.