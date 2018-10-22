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Индикаторы

XFisher_org_v1_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1197
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XFisher_org_v1 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении пересечений основной и сигнальной линий, сопровождаемых изменением цвета сигнального облака.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint FLength=7;                             // глубина усреднения
input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA;         // Метод сглаживания
input uint MA_Length=5;                           // Глубина сглаживания                    
input int MA_Phase=15;                            // параметр сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей                  
input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_;       // ценовая константа
input int Shift=0;                                // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах 
input uint NumberofBar=1;       // Номер бара для подачи сигнала
input bool SoundON=true;        // Разрешение алерта
input uint NumberofAlerts=2;    // Количество алертов
input bool EMailON=false;       // Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false;        // Разрешение отправки сигнала на мобильный

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.2. XFisher_org_v1_Alert. Подача алерта.

Рис.1. XFisher_org_v1_Alert. Пересечение основной и сигнальной линий.


Рис.2. XFisher_org_v1_Alert. Подача алерта.

Рис.2. XFisher_org_v1_Alert. Подача алерта.

Stochastic_Histogram_Alert Stochastic_Histogram_Alert

Индикатор Stochastic_Histogram с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении пересечений основной и сигнальной линий, сопровождаемых изменением цвета сигнального облака

RVI_Histogram_Alert RVI_Histogram_Alert

Индикатор RVI_Histogram с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении пересечений основной и сигнальной линий, сопровождаемых изменением цвета сигнального облака

XFisher_org_v1_Candle_HTF XFisher_org_v1_Candle_HTF

Индикатор XFisher_org_v1_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XFisher_org_v2_Candle_HTF XFisher_org_v2_Candle_HTF

Индикатор XFisher_org_v2_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах