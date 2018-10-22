Индикатор XFisher_org_v1 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении пересечений основной и сигнальной линий, сопровождаемых изменением цвета сигнального облака

Индикатор Stochastic_Histogram с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении пересечений основной и сигнальной линий, сопровождаемых изменением цвета сигнального облака