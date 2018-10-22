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Индикаторы

XFisher_org_v1_Candle_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1182
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  XFisher_org_v1_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XFisher_org_v1_Candle.ex5.

Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_Candle_HTF

Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_Candle_HTF

XFisher_org_v1_Alert XFisher_org_v1_Alert

Индикатор XFisher_org_v1 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении пересечений основной и сигнальной линий, сопровождаемых изменением цвета сигнального облака

Stochastic_Histogram_Alert Stochastic_Histogram_Alert

Индикатор Stochastic_Histogram с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении пересечений основной и сигнальной линий, сопровождаемых изменением цвета сигнального облака

XFisher_org_v2_Candle_HTF XFisher_org_v2_Candle_HTF

Индикатор XFisher_org_v2_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Exp_i-KlPrice_Vol Exp_i-KlPrice_Vol

Торговая система на сигналах индикатора i-KlPrice_Vol