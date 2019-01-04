Stochastic_Histogram 指标在主线与信号线交叉并且指标云的颜色有变化时可以提供提醒、发送电子邮件和推送通知。

input int KPeriod= 5 ; input int DPeriod= 3 ; input int Slowing= 3 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE Price_field= STO_LOWHIGH ; input uint HighLevel= 60 ; input uint LowLevel= 40 ; input int Shift= 0 ; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;









图 1. Stochastic_Histogram_Alert. 主线与信号线交叉









图 2. Stochastic_Histogram_Alert. 激活提醒