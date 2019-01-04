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指标

Stochastic_Histogram_Alert - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
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等级:
(18)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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Stochastic_Histogram 指标在主线与信号线交叉并且指标云的颜色有变化时可以提供提醒、发送电子邮件和推送通知。

//+-----------------------------------+
//|  指标的输入参数                      |
//+-----------------------------------+
input int KPeriod=5;
input int DPeriod=3;
input int Slowing=3;
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA;
input ENUM_STO_PRICE Price_field=STO_LOWHIGH;
input uint HighLevel=60;                       // 超买水平
input uint LowLevel=40;                        // 超卖水平
input int Shift=0;                             // 指标水平平移柱数
input uint NumberofBar=1;       // 发送信号的柱编号
input bool SoundON=true;        // 允许提醒
input uint NumberofAlerts=2;    // 提醒数量
input bool EMailON=false;       // 允许通过电子邮件发送信号
input bool PushON=false;        //  允许把信号发送到移动设备


图 1. Stochastic_Histogram_Alert. 主线与信号线交叉

图 1. Stochastic_Histogram_Alert. 主线与信号线交叉


图 2. Stochastic_Histogram_Alert. 激活提醒

图 2. Stochastic_Histogram_Alert. 激活提醒

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22864

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