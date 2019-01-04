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Stochastic_Histogram_Alert - MetaTrader 5脚本
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Stochastic_Histogram 指标在主线与信号线交叉并且指标云的颜色有变化时可以提供提醒、发送电子邮件和推送通知。
//+-----------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+-----------------------------------+ input int KPeriod=5; input int DPeriod=3; input int Slowing=3; input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; input ENUM_STO_PRICE Price_field=STO_LOWHIGH; input uint HighLevel=60; // 超买水平 input uint LowLevel=40; // 超卖水平 input int Shift=0; // 指标水平平移柱数 input uint NumberofBar=1; // 发送信号的柱编号 input bool SoundON=true; // 允许提醒 input uint NumberofAlerts=2; // 提醒数量 input bool EMailON=false; // 允许通过电子邮件发送信号 input bool PushON=false; // 允许把信号发送到移动设备
图 1. Stochastic_Histogram_Alert. 主线与信号线交叉
图 2. Stochastic_Histogram_Alert. 激活提醒
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22864
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