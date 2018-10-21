Развитие первой версии (MA MACD Position averaging). Добавлен реверс торгового сигнала при первоначальном открытии (когда нет позиций). Реверс управляется через параметр Use reverse trade signal.





Советник проводит проверку на торговый сигнал или на доливку только в момент рождения нового бара.

Советник торгует по индикаторам iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Если позиция убыточна на более чем Step lossing pips - то тогда открываем ещё одну позицию (в направлении убыточной позиции), но уже увеличенным лотом (учитывается коэффициент Lot coefficient).

В рынке всегда одна позиции или несколько позиций но одного направления. В советнике используются два параметра: Indent price from MA и Ratio of MAIN to SIGNAL (оба этих параметра показаны на рисунке ниже)





Пример сигнала для BUY: индикатор MACD ниже "0.0" и основная линия (MAIN) выше сигнальной линии (SIGNAL) и текущая цена выше индикатора Moving Average. Но к этому условию добавляются два фильтра:

Ratio of MAIN to SIGNAL - отношение основной линии (MAIN) к сигнальной (SIGNAL)

- отношение основной линии (MAIN) к сигнальной (SIGNAL) Indent price from MA - отступ цены от индикатора

Можно выбирать на каком баре проводить проверку - на нулевом (текущем) или на баре #1: задаётся параметром Bar Current.





Немного о работе советника

На новом баре собирается информация: количество BUY и SELL позиций, самая убыточная (по количеству pips) позиция BUY и SELL. Если окажется, что есть и BUY и SELL позиции одновременно - это ошибочная ситуация и принимается решение о принудительном закрытии ВСЕХ позиций. сли обнаружена самая убыточная позиция и она убыточна более чем на Step lossing pips, тогда запоминаются параметры этой позиции: тикет и количество лотов.