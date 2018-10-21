CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

MA MACD Position averaging v2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1927
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Развитие первой версии (MA MACD Position averaging). Добавлен реверс торгового сигнала при первоначальном открытии (когда нет позиций). Реверс управляется через параметр Use reverse trade signal.


Советник проводит проверку на торговый сигнал или на доливку только в момент рождения нового бара.

Советник торгует по индикаторам iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Если позиция убыточна на более чем Step lossing pips - то тогда открываем ещё одну позицию (в направлении убыточной позиции), но уже увеличенным лотом (учитывается коэффициент Lot coefficient).

В рынке всегда одна позиции или несколько позиций но одного направления. В советнике используются два параметра: Indent price from MA и Ratio of MAIN to SIGNAL (оба этих параметра показаны на рисунке ниже)

MA MACD Position averaging

Пример сигнала для BUY: индикатор MACD ниже "0.0" и основная линия (MAIN) выше сигнальной линии (SIGNAL) и текущая цена выше индикатора Moving Average. Но к этому условию добавляются два фильтра:

  • Ratio of MAIN to SIGNAL - отношение основной линии (MAIN) к сигнальной (SIGNAL)
  • Indent price from MA - отступ цены от индикатора

Можно выбирать на каком баре проводить проверку - на нулевом (текущем) или на баре #1: задаётся параметром Bar Current.


Немного о работе советника

На новом баре собирается информация: количество BUY и SELL позиций, самая убыточная (по количеству pips) позиция BUY и SELL. Если окажется, что есть и BUY и SELL позиции одновременно - это ошибочная ситуация и принимается решение о принудительном закрытии ВСЕХ позиций. сли обнаружена самая убыточная позиция и она убыточна более чем на Step lossing pips, тогда запоминаются параметры этой позиции: тикет и количество лотов.

XFisher_org_v2_Candle XFisher_org_v2_Candle

Индикатор XFisher_org_v2_Candle с выделением свечей, Close которых закрылся в зоне перекупленности или перепроданности более ярким цветом

Stochastic_Histogram_HTF Stochastic_Histogram_HTF

Индикатор Stochastic_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

RVI_Histogram_Alert RVI_Histogram_Alert

Индикатор RVI_Histogram с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении пересечений основной и сигнальной линий, сопровождаемых изменением цвета сигнального облака

Stochastic_Histogram_Alert Stochastic_Histogram_Alert

Индикатор Stochastic_Histogram с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении пересечений основной и сигнальной линий, сопровождаемых изменением цвета сигнального облака