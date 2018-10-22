Советник по индикаторам iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Усреднение позиций при убытке. Развитие версии 1.0

Индикатор XFisher_org_v2_Candle с выделением свечей, Close которых закрылся в зоне перекупленности или перепроданности более ярким цветом