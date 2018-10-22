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RVI_Histogram_Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RVI_Histogram с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении пересечений основной и сигнальной линий, сопровождаемых изменением цвета сигнального облака.
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input uint RVIPeriod=14; // период индикатора input double HighLevel=+0.3; // уровень перекупленности input double LowLevel=-0.3; // уровень перепроданности input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input uint NumberofBar=1; // Номер бара для подачи сигнала input bool SoundON=true; // Разрешение алерта input uint NumberofAlerts=2; // Количество алертов input bool EMailON=false; // Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; // Разрешение отправки сигнала на мобильный
Рис.1. Индикатор RVI_Histogram_Alert. Пересечение основной и сигнальной линий.
Рис.2. RVI_Histogram_Alert. Подача алерта.
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