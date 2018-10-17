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SAR_Oscillator2 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор SAR Oscillator 2 вторая версия осциллятора SAR Oscillator.
Имеет два настраиваемых параметра:
- SAR step - шаг Parabolic SAR
- SAR maximum - максимум Parabolic SAR
Расчёт:
OscSAR = SAR - Сlose
где
SAR - Parabolic SAR(SAR step, SAR maximum)
Значения гистограммы выше нуля - медвежьи:
- Когда значения столбцов гистограммы возрастают - это указывает на быстрое нисходящее движение - столбцы гистограммы окрашены оранжевым цветом.
- Когда значения столбцов гистограммы падают - это указывает на остановку или коррекцию нисходящего движения - столбцы гистограммы окрашены бледно-оранжевым цветом.
Значения гистограммы ниже нуля - бычьи:
- Когда значения столбцов гистограммы падают - это указывает на быстрое восходящее движение - столбцы гистограммы окрашены голубым цветом.
- Когда значения столбцов гистограммы возрастают - это указывает на остановку или коррекцию восходящего движения - столбцы гистограммы окрашены бледно-голубым цветом.
Lot Check
Утилита - правильное округление лотаAlligator Simple v1.0
Используется индикатор iAlligator (Alligator)
RSI_Oscillator_Histo
Индикатор RSI Histogram OscillatorNormalized_Intraday_Intensity_Oscillator
Индикатор Normalized Intraday Intensity Oscillator