CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SAR_Oscillator2 - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1681
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор-осциллятор SAR Oscillator 2 вторая версия осциллятора SAR Oscillator.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • SAR step - шаг Parabolic SAR
  • SAR maximum - максимум Parabolic SAR

Расчёт:

OscSAR = SAR - Сlose

где

SAR - Parabolic SAR(SAR step, SAR maximum)

Значения гистограммы выше нуля - медвежьи:

  • Когда значения столбцов гистограммы возрастают - это указывает на быстрое нисходящее движение - столбцы гистограммы окрашены оранжевым цветом.
  • Когда значения столбцов гистограммы падают - это указывает на остановку или коррекцию нисходящего движения - столбцы гистограммы окрашены бледно-оранжевым цветом.

Значения гистограммы ниже нуля - бычьи:

  • Когда значения столбцов гистограммы падают - это указывает на быстрое восходящее движение - столбцы гистограммы окрашены голубым цветом.
  • Когда значения столбцов гистограммы возрастают - это указывает на остановку или коррекцию восходящего движения - столбцы гистограммы окрашены бледно-голубым цветом.

Lot Check Lot Check

Утилита - правильное округление лота

Alligator Simple v1.0 Alligator Simple v1.0

Используется индикатор iAlligator (Alligator)

RSI_Oscillator_Histo RSI_Oscillator_Histo

Индикатор RSI Histogram Oscillator

Normalized_Intraday_Intensity_Oscillator Normalized_Intraday_Intensity_Oscillator

Индикатор Normalized Intraday Intensity Oscillator