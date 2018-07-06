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Индикаторы

SAR_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1628
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Parabolic SAR, выполненный в виде осциллятора.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • SAR step - шаг Parabolic SAR
  • SAR maximum - максимум Parabolic SAR
  • Smoothing Period - период сглаживания

Расчёт:

SARH = SMA(CloseSAR, Smoothing Period)

где:

CloseSAR = Close - SAR
SAR - Parabolic SAR(SAR step, SAR maximum)


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