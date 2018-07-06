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SAR_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Parabolic SAR, выполненный в виде осциллятора.
Имеет три настраиваемых параметра:
- SAR step - шаг Parabolic SAR
- SAR maximum - максимум Parabolic SAR
- Smoothing Period - период сглаживания
Расчёт:
SARH = SMA(CloseSAR, Smoothing Period)
где:
CloseSAR = Close - SAR
SAR - Parabolic SAR(SAR step, SAR maximum)
MartingailExpert
Советник использует мартингейл. Первоначальный вход по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator).Swing_Shift
Индикатор Swing Shift