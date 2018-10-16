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Alligator Simple v1.0 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Nikolay Khrushchev
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник по индикатору iAlligator (Alligator). Может работать как на хедж, так и на неттинг счетах - так как всегда держит в рынке не более одной позиции. Если выставить параметр "Every tick" в "true" - советник будет работать на каждом тике, а если оставить по-умолчанию ("false") - тогда проверка на возможность открытия позиции будет осуществляться только в момент рождения нового бара.
Условие для открытия позиции
- BUY: Lips#1 > Teeth#1 && Teeth#1 > Jaws#1
- SELL: Lips#1 < Teeth#1 && Teeth#1 < Jaws#1
Индикатор FineTuningMACandle_Chl с заменой сигнальных свечек на сигнальные флажки, что во многих ситуациях более удобно для восприятияFineTuningMACandle_Chl
Индикатор FineTuningMACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч
Утилита - правильное округление лотаSAR_Oscillator2
Индикатор SAR Oscillator 2