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Советники

Alligator Simple v1.0 - эксперт для MetaTrader 5

MrGold166 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2224
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Автор идеи - Nikolay Khrushchev

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник по индикатору iAlligator (Alligator). Может работать как на хедж, так и на неттинг счетах - так как всегда держит в рынке не более одной позиции. Если выставить параметр "Every tick" в "true" - советник будет работать на каждом тике, а если оставить по-умолчанию ("false") - тогда проверка на возможность открытия позиции будет осуществляться только в момент рождения нового бара.


Условие для открытия позиции

  • BUY:  Lips#1 > Teeth#1 && Teeth#1 > Jaws#1
  • SELL:  Lips#1 < Teeth#1 && Teeth#1 < Jaws#1

FineTuningMACandle_Chl_Arr FineTuningMACandle_Chl_Arr

Индикатор FineTuningMACandle_Chl с заменой сигнальных свечек на сигнальные флажки, что во многих ситуациях более удобно для восприятия

FineTuningMACandle_Chl FineTuningMACandle_Chl

Индикатор FineTuningMACandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч

Lot Check Lot Check

Утилита - правильное округление лота

SAR_Oscillator2 SAR_Oscillator2

Индикатор SAR Oscillator 2