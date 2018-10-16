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Lot Check - скрипт для MetaTrader 5

Ais | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2152
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Автор идеи - Airat Safin

автор кода mq5 - barabashkakvn

Скрипт - утилита. Во входных параметрах задаётся размер лота. В итоге выводится правильно округлённы лот, а также вспомогательная информация: максимальный размер лота, шаг лота и минимальный размер лота.

Можно задавать символ, для которого запускается расчёт.

Lot Check

Alligator Simple v1.0 Alligator Simple v1.0

Используется индикатор iAlligator (Alligator)

FineTuningMACandle_Chl_Arr FineTuningMACandle_Chl_Arr

Индикатор FineTuningMACandle_Chl с заменой сигнальных свечек на сигнальные флажки, что во многих ситуациях более удобно для восприятия

SAR_Oscillator2 SAR_Oscillator2

Индикатор SAR Oscillator 2

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Индикатор RSI Histogram Oscillator