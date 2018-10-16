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Lot Check - скрипт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2152
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
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Автор идеи - Airat Safin
автор кода mq5 - barabashkakvn
Скрипт - утилита. Во входных параметрах задаётся размер лота. В итоге выводится правильно округлённы лот, а также вспомогательная информация: максимальный размер лота, шаг лота и минимальный размер лота.
Можно задавать символ, для которого запускается расчёт.
Alligator Simple v1.0
Используется индикатор iAlligator (Alligator)FineTuningMACandle_Chl_Arr
Индикатор FineTuningMACandle_Chl с заменой сигнальных свечек на сигнальные флажки, что во многих ситуациях более удобно для восприятия
SAR_Oscillator2
Индикатор SAR Oscillator 2RSI_Oscillator_Histo
Индикатор RSI Histogram Oscillator