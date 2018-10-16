Автор идеи - Airat Safin

автор кода mq5 - barabashkakvn

Скрипт - утилита. Во входных параметрах задаётся размер лота. В итоге выводится правильно округлённы лот, а также вспомогательная информация: максимальный размер лота, шаг лота и минимальный размер лота.

Можно задавать символ, для которого запускается расчёт.



