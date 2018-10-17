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Normalized_Intraday_Intensity_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Джона Боллинджера (John Bollinger) Normalized Intraday Intensity Oscillator - осциллятор нормализованной внутридневной интенсивности.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Расчёт:
NII = SMA(SUMM, Period) / AvgVOL * 100.0
где:
AvgVOL = SMA(VOL, Period)
SUMM = (2.0 * Close-High-Low) / (High-Low) * VOL
VOL - тиковый объём
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