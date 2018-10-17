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Индикаторы

Normalized_Intraday_Intensity_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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1461
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(10)
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Индикатор-осциллятор Джона Боллинджера (John Bollinger) Normalized Intraday Intensity Oscillator - осциллятор нормализованной внутридневной интенсивности.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Расчёт:

NII = SMA(SUMM, Period) / AvgVOL * 100.0

где:

AvgVOL = SMA(VOL, Period)
SUMM = (2.0 * Close-High-Low) / (High-Low) * VOL

VOL - тиковый объём


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