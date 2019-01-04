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SAR Oscillator 2 是 SAR Oscillator 振荡指标的第二个版本。
它有两个可以配置的参数:
- SAR step - 抛物线 SAR 的步长
- SAR maximum - 抛物线 SAR 的最大值
计算:
OscSAR = SAR - Сlose
其中
SAR - Parabolic SAR(SAR step, SAR maximum)
柱形图的值高于0表示熊势:
- 当柱形图数值上升时，指示的是快速的下跌而柱形图柱形颜色是橙色的，
- 当柱形图数值下降，这表明下跌停止或者有修正，而柱形图颜色是浅橙色的。
柱形图的数值低于0表示牛势:
- 当柱形图数值下降时，这表示快速上涨而柱形图的颜色是蓝色，
- 当柱形图数值上升，这表明上涨停止或者有修正，而柱形图颜色是浅蓝色的。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22802
RSI_Oscillator_Histo
RSI 柱形图振荡指标Normalized_Intraday_Intensity_Oscillator
规范化的日内强度振荡指标
FineTuningMACandle_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle 指标FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev
带有另外使用基于标准差算法的彩色点趋势强弱指示的 FineTuningMACandle_Chl_Arr 指标。