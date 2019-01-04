代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

SAR_Oscillator2 - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2525
等级:
(10)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

SAR Oscillator 2 是 SAR Oscillator 振荡指标的第二个版本。

它有两个可以配置的参数:

  • SAR step - 抛物线 SAR 的步长
  • SAR maximum - 抛物线 SAR 的最大值

计算:

OscSAR = SAR - Сlose

其中

SAR - Parabolic SAR(SAR step, SAR maximum)

柱形图的值高于0表示熊势:

  • 当柱形图数值上升时，指示的是快速的下跌而柱形图柱形颜色是橙色的，
  • 当柱形图数值下降，这表明下跌停止或者有修正，而柱形图颜色是浅橙色的。

柱形图的数值低于0表示牛势:

  • 当柱形图数值下降时，这表示快速上涨而柱形图的颜色是蓝色，
  • 当柱形图数值上升，这表明上涨停止或者有修正，而柱形图颜色是浅蓝色的。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22802

RSI_Oscillator_Histo RSI_Oscillator_Histo

RSI 柱形图振荡指标

Normalized_Intraday_Intensity_Oscillator Normalized_Intraday_Intensity_Oscillator

规范化的日内强度振荡指标

FineTuningMACandle_HTF FineTuningMACandle_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 FineTuningMACandle 指标

FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev FineTuningMACandle_Chl_Arr_StDev

带有另外使用基于标准差算法的彩色点趋势强弱指示的 FineTuningMACandle_Chl_Arr 指标。