CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RSI_Oscillator_Histo - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1982
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор-осциллятор RSI Histogram Oscillator отображает в виде цветной гистограммы сглаженную разницу двух разнопериодных RSI.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Fast RSI period - период расчёта быстрого RSI
  • Slow RSI period - период расчёта медленного RSI
  • Smoothing - период сглаживания разницы двух RSI

Расчёт:

OscRSI = SMA(RAW, Smoothing)

где:

RAW = FastRSI - SlowRSI

FastRSI = RSI(Fast RSI period)
SlowRSI = RSI(Slow RSI period)

SAR_Oscillator2 SAR_Oscillator2

Индикатор SAR Oscillator 2

Lot Check Lot Check

Утилита - правильное округление лота

Normalized_Intraday_Intensity_Oscillator Normalized_Intraday_Intensity_Oscillator

Индикатор Normalized Intraday Intensity Oscillator

LWMA_MA LWMA_MA

Индикатор LWMA/SMA ratio