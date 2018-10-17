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RSI_Oscillator_Histo - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор RSI Histogram Oscillator отображает в виде цветной гистограммы сглаженную разницу двух разнопериодных RSI.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Fast RSI period - период расчёта быстрого RSI
- Slow RSI period - период расчёта медленного RSI
- Smoothing - период сглаживания разницы двух RSI
Расчёт:
OscRSI = SMA(RAW, Smoothing)
где:
RAW = FastRSI - SlowRSI
FastRSI = RSI(Fast RSI period)
SlowRSI = RSI(Slow RSI period)
SAR_Oscillator2
Индикатор SAR Oscillator 2Lot Check
Утилита - правильное округление лота
Normalized_Intraday_Intensity_Oscillator
Индикатор Normalized Intraday Intensity OscillatorLWMA_MA
Индикатор LWMA/SMA ratio