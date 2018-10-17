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Volatility_Ratio2 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Volatility Ratio2 - вторая версия индикатора "Коэффициент волатильности" Volatility Ratio.
При значениях выше 2 указывает на вероятность разворота текущей тенденции.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Threshold - пороговый уровень
- Show alerts - показывать информационные сообщения о превышении порогового уровня
Расчёт:
VR = TR / EMATR
где:
TR = Max(Max(High-Low, Abs(High-PrevClose)), Abs(PrevClose-Low))
EMATR = EMA(TR, Period)
GannSwing
Индикатор Gann SwingHurst_Difference
Индикатор Hurst Difference
Shadow_True_Strength_Index
Shadow True Strength IndexTrue_Strength_Index
Индикатор True Strength Index