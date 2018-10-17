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Индикаторы

Volatility_Ratio2 - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1879
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Volatility Ratio2 - вторая версия индикатора "Коэффициент волатильности" Volatility Ratio.

При значениях выше 2 указывает на вероятность разворота текущей тенденции.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Threshold - пороговый уровень
  • Show alerts - показывать информационные сообщения о превышении порогового уровня

Расчёт:

VR = TR / EMATR

где:

TR = Max(Max(High-Low, Abs(High-PrevClose)), Abs(PrevClose-Low))

EMATR = EMA(TR, Period)


GannSwing GannSwing

Индикатор Gann Swing

Hurst_Difference Hurst_Difference

Индикатор Hurst Difference

Shadow_True_Strength_Index Shadow_True_Strength_Index

Shadow True Strength Index

True_Strength_Index True_Strength_Index

Индикатор True Strength Index