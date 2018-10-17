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Hurst_Difference - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Hurst Difference вычисляет показатель Херста из фрактальной размерности. Построен на фрактальной модели, положенной в основу индикатора FGDI (Fractal Graph Dimension Indicator).
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
Если предположить, что изменения цены следуют за мультифрактальной моделью, то изменения
показателя Херста можно рассматривать как
предсказание изменения волатильности, что даёт время для решения о входе в
сделку (при положительном значении осциллятора) для получения прибыли в
период высокой волатильности.
Следует отметить, что этот индикатор не показывает направление торговли - он лишь указывает на то, что вероятно скоро будет усиление волатильности. Соответственно, для определения направления сделки следует использовать индикатор направления.
Резкие сильные всплески линии осциллятора в положительной области значений индикатора являются предупреждающими сигналами.
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