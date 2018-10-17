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Индикаторы

Hurst_Difference - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1827
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(11)
Опубликован:
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Индикатор Hurst Difference вычисляет показатель Херста из фрактальной размерности. Построен на фрактальной модели, положенной в основу индикатора FGDI (Fractal Graph Dimension Indicator).

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта

Если предположить, что изменения цены следуют за мультифрактальной моделью, то изменения показателя Херста можно рассматривать как предсказание изменения волатильности, что даёт время для решения о входе в сделку (при положительном значении осциллятора) для получения прибыли в период высокой волатильности.

Следует отметить, что этот индикатор не показывает направление торговли - он лишь указывает на то, что вероятно скоро будет усиление волатильности. Соответственно, для определения направления сделки следует использовать индикатор направления.

Резкие сильные всплески линии осциллятора в положительной области значений индикатора являются предупреждающими сигналами.

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