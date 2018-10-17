Индикатор Hurst Difference вычисляет показатель Херста из фрактальной размерности. Построен на фрактальной модели, положенной в основу индикатора FGDI (Fractal Graph Dimension Indicator).

Имеет два настраиваемых параметра:

Period - период расчёта

- период расчёта Applied price - цена расчёта



Если предположить, что изменения цены следуют за мультифрактальной моделью, то изменения показателя Херста можно рассматривать как предсказание изменения волатильности, что даёт время для решения о входе в сделку (при положительном значении осциллятора) для получения прибыли в период высокой волатильности.



Следует отметить, что этот индикатор не показывает направление торговли - он лишь указывает на то, что вероятно скоро будет усиление волатильности. Соответственно, для определения направления сделки следует использовать индикатор направления. Резкие сильные всплески линии осциллятора в положительной области значений индикатора являются предупреждающими сигналами.

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