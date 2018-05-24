Индикатор "Коэффициент волатильности" - попытка определить диапазоны торговли и точки разворота тренда.

Работает в диапазоне от 0.01 до 1.0. При значениях выше 0.5 указывает на вероятность разворота текущей тенденции.

Имеет один настраиваемый параметр:

Period - период расчета.