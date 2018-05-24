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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Volatility_Ratio - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор "Коэффициент волатильности" - попытка определить диапазоны торговли и точки разворота тренда.
Работает в диапазоне от 0.01 до 1.0. При значениях выше 0.5 указывает на вероятность разворота текущей тенденции.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета.
Расчет:
VR[i] = tr[i] / pr[i]
где:
tr[i] = Max(hl[i], hc[i], lc[i])
hl[i] = High[i] - Low[i]
hc[i] = Abs(High[i] - Close[i-1])
lc[i] = Abs(Low[i] - Close[i-1])
hc[i] = Abs(High[i] - Close[i-1])
lc[i] = Abs(Low[i] - Close[i-1])
pr[i] = Max(MH, Open[i-Period+1]) - Min(ML, Open[i-Period+1])
MH, ML - максимальная и минимальная цены за Period, соответственно.
TATR
Индикатор-осциллятор TATR (Tick Average True Range).PDO
Осциллятор процентной разницы PDO (Percent Difference Oscillator).
RSI_STARC
RSI + Полосы STARC (каналы среднего диапазона Столлера).ProfitCalculator
Индикатор-панель с данными по закрытым позициям.