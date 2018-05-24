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Индикаторы

Volatility_Ratio - индикатор для MetaTrader 5

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1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1770
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(8)
Опубликован:
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Индикатор "Коэффициент волатильности" - попытка определить диапазоны торговли и точки разворота тренда.

Работает в диапазоне от 0.01 до 1.0. При значениях выше 0.5 указывает на вероятность разворота текущей тенденции.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчета.

Расчет:

VR[i] = tr[i] / pr[i]

где:

tr[i] = Max(hl[i], hc[i], lc[i])
hl[i] = High[i] - Low[i]
hc[i] = Abs(High[i] - Close[i-1])
lc[i] = Abs(Low[i] - Close[i-1])
pr[i] = Max(MH, Open[i-Period+1]) - Min(ML, Open[i-Period+1])
MH, ML - максимальная и минимальная цены за Period, соответственно.

TATR TATR

Индикатор-осциллятор TATR (Tick Average True Range).

PDO PDO

Осциллятор процентной разницы PDO (Percent Difference Oscillator).

RSI_STARC RSI_STARC

RSI + Полосы STARC (каналы среднего диапазона Столлера).

ProfitCalculator ProfitCalculator

Индикатор-панель с данными по закрытым позициям.