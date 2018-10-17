CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Shadow_True_Strength_Index - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2303
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор-осциллятор Shadow True Strength Index - индекс истинной силы с двумя сигнальными линиями (тенями TSI).

Имеет десять настраиваемых параметров:

  • Price source - цена расчёта исходных данных, на которых рассчитывается TSI (*)
  • Price source period - период расчёта исходных данных, на которых рассчитывается TSI (*)
  • First smoothing period - период первичного сглаживания
  • Second smoothing period - период вторичного сглаживания
  • First shadow period - период расчёта первой сигнальной линии
  • First shadow method - метод расчёта первой сигнальной линии
  • Second shadow period - период расчёта второй сигнальной линии
  • Second shadow method - метод расчёта второй сигнальной линии
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

TSI = 100.0 * UDM2 / ADM2
Shadow1 = MA(TSI, First shadow period, First shadow method)
Shadow2 = MA(Shadow1, Second shadow period, Second shadow method)

где:

UDM2 = EMA(UDM1, Second smoothing period)
ADM2 = EMA(ADM1, Second smoothing period)

UDM1 = EMA(UDM, First smoothing period)
ADM1 = EMA(ADM, First smoothing period)

UDM = Close - PrevClose
ADM = ABS(UDM)

* Исходные данные для расчёта TSI:
в отличии от индикатора TSI, рассчитываемого по цене Close, здесь предусмотрен расчёт по ценам простой скользящей средней (SMA), имеющей не только цены расчёта, но и период. При значении периода расчёта SMA (Price source period) равным 1, линия TSI данного индикатора полностью соответствует линии индикатора TSI. При больших значениях Price source period, линия TSI будет сглаживаться.



Volatility_Ratio2 Volatility_Ratio2

Индикатор Volatility Ratio2

GannSwing GannSwing

Индикатор Gann Swing

True_Strength_Index True_Strength_Index

Индикатор True Strength Index

Par_MA_Bands Par_MA_Bands

Индикатор Parabolic MA with Bands indicator