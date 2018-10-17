Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Shadow_True_Strength_Index - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2303
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор Shadow True Strength Index - индекс истинной силы с двумя сигнальными линиями (тенями TSI).
Имеет десять настраиваемых параметров:
- Price source - цена расчёта исходных данных, на которых рассчитывается TSI (*)
- Price source period - период расчёта исходных данных, на которых рассчитывается TSI (*)
- First smoothing period - период первичного сглаживания
- Second smoothing period - период вторичного сглаживания
- First shadow period - период расчёта первой сигнальной линии
- First shadow method - метод расчёта первой сигнальной линии
- Second shadow period - период расчёта второй сигнальной линии
- Second shadow method - метод расчёта второй сигнальной линии
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
TSI = 100.0 * UDM2 / ADM2
Shadow1 = MA(TSI, First shadow period, First shadow method)
Shadow2 = MA(Shadow1, Second shadow period, Second shadow method)
где:
UDM2 = EMA(UDM1, Second smoothing period)
ADM2 = EMA(ADM1, Second smoothing period)
UDM1 = EMA(UDM, First smoothing period)
ADM1 = EMA(ADM, First smoothing period)
UDM = Close - PrevClose
ADM = ABS(UDM)
* Исходные данные для расчёта TSI:
в отличии от индикатора TSI, рассчитываемого по цене Close, здесь предусмотрен расчёт по ценам простой скользящей средней (SMA), имеющей не только цены расчёта, но и период. При значении периода расчёта SMA (Price source period) равным 1, линия TSI данного индикатора полностью соответствует линии индикатора TSI. При больших значениях Price source period, линия TSI будет сглаживаться.
в отличии от индикатора TSI, рассчитываемого по цене Close, здесь предусмотрен расчёт по ценам простой скользящей средней (SMA), имеющей не только цены расчёта, но и период. При значении периода расчёта SMA (Price source period) равным 1, линия TSI данного индикатора полностью соответствует линии индикатора TSI. При больших значениях Price source period, линия TSI будет сглаживаться.
Volatility_Ratio2
Индикатор Volatility Ratio2GannSwing
Индикатор Gann Swing
True_Strength_Index
Индикатор True Strength IndexPar_MA_Bands
Индикатор Parabolic MA with Bands indicator