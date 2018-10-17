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Индикаторы

True_Strength_Index - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2349
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор True Strength Index - индекс истинной силы.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • First smoothing period - период первичного сглаживания
  • Second smoothing period - период вторичного сглаживания
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

TSI = 100.0 * UDM2 / ADM2

где:

UDM2 = EMA(UDM1, Second smoothing period)
ADM2 = EMA(ADM1, Second smoothing period)

UDM1 = EMA(UDM, First smoothing period)
ADM1 = EMA(ADM, First smoothing period)

UDM = Close - PrevClose
ADM = ABS(UDM)


Shadow_True_Strength_Index Shadow_True_Strength_Index

Shadow True Strength Index

Volatility_Ratio2 Volatility_Ratio2

Индикатор Volatility Ratio2

Par_MA_Bands Par_MA_Bands

Индикатор Parabolic MA with Bands indicator

Par_MA Par_MA

Индикатор Parabolic Moving Average