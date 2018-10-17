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True_Strength_Index - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор True Strength Index - индекс истинной силы.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- First smoothing period - период первичного сглаживания
- Second smoothing period - период вторичного сглаживания
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
TSI = 100.0 * UDM2 / ADM2
где:
UDM2 = EMA(UDM1, Second smoothing period)
ADM2 = EMA(ADM1, Second smoothing period)
UDM1 = EMA(UDM, First smoothing period)
ADM1 = EMA(ADM, First smoothing period)
UDM = Close - PrevClose
ADM = ABS(UDM)
Shadow_True_Strength_Index
Shadow True Strength IndexVolatility_Ratio2
Индикатор Volatility Ratio2
Par_MA_Bands
Индикатор Parabolic MA with Bands indicatorPar_MA
Индикатор Parabolic Moving Average