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Volatility Ratio2 振荡指标是 Volatility Ratio 指标的第二个版本，
如果数值超过了 2, 就表示当前趋势反转的概率很高。
本指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期数
- Threshold - 阈值水平
- Show alerts - 显示超过阈值水平的数据
计算:
VR = TR / EMATR
其中:
TR = Max(Max(High-Low, Abs(High-PrevClose)), Abs(PrevClose-Low))
EMATR = EMA(TR, Period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22786
Lot Check
这是一个用于正确进行手数取整的工具Shadow_True_Strength_Index
影子真实强弱指数