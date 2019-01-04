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Volatility_Ratio2 - MetaTrader 5脚本

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Volatility Ratio2 振荡指标是 Volatility Ratio 指标的第二个版本，

如果数值超过了 2, 就表示当前趋势反转的概率很高。

本指标有三个输入参数:

  • Period - 计算周期数
  • Threshold - 阈值水平
  • Show alerts - 显示超过阈值水平的数据

计算:

VR = TR / EMATR

其中:

TR = Max(Max(High-Low, Abs(High-PrevClose)), Abs(PrevClose-Low))

EMATR = EMA(TR, Period)


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22786

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