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Индикаторы

GannSwing - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2763
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Индикатор Gann Swing - аналог индикатора ЗигЗаг, позволяет искать рыночные фигуры, и рассчитывается методом определения тренда по Ганну.

Не имеет настраиваемых параметров.

  1. Два последовательных поднимающихся High двух последних свечей указывают на подъем.
  2. Два последовательных понижающихся Low двух последних свечей указывают на понижение.
  3. Если следующий бар имеет более высокий High и более низкий Low (или такой же Low) по сравнению с предыдущим баром, тогда линия индикатора поднимается, присоединяясь к High следующего бара.
  4. Если следующий бар имеет более низкий High(или такой же High) и более низкий Low по сравнению с предыдущим баром, тогда линия индикатора опускается, присоединяясь к Low следующего бара.
  5. Если следующий бар является внутренним баром (более низкий High и более высокий Low), то этот бар пропускается до появления следующего бара.
  6. Если следующий бар - это внешний бар (более высокий High и более низкий Low), то линия индикатора соединяется с High внешнего бара, если следующий бар за внешним баром будет ниже, ИЛИ линия индикатора соединяется с Low внешнего бара, если следующий бар за внешним баром будет выше.
  7. Если цена закрепилась выше предыдущего пика, это означает вероятное начало восходящего тренда.
  8. Если цена закрепилась ниже предыдущей впадины, это означает вероятное начало нисходящего тренда.



Hurst_Difference Hurst_Difference

Индикатор Hurst Difference

Rubicons_CCI_Cross Rubicons_CCI_Cross

Индикатор Rubicons CCI Cross

Volatility_Ratio2 Volatility_Ratio2

Индикатор Volatility Ratio2

Shadow_True_Strength_Index Shadow_True_Strength_Index

Shadow True Strength Index