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GannSwing - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Gann Swing - аналог индикатора ЗигЗаг, позволяет искать рыночные фигуры, и рассчитывается методом определения тренда по Ганну.
Не имеет настраиваемых параметров.
- Два последовательных поднимающихся High двух последних свечей указывают на подъем.
- Два последовательных понижающихся Low двух последних свечей указывают на понижение.
- Если следующий бар имеет более высокий High и более низкий Low (или такой же Low) по сравнению с предыдущим баром, тогда линия индикатора поднимается, присоединяясь к High следующего бара.
- Если следующий бар имеет более низкий High(или такой же High) и более низкий Low по сравнению с предыдущим баром, тогда линия индикатора опускается, присоединяясь к Low следующего бара.
- Если следующий бар является внутренним баром (более низкий High и более высокий Low), то этот бар пропускается до появления следующего бара.
- Если следующий бар - это внешний бар (более высокий High и более низкий Low), то линия индикатора соединяется с High внешнего бара, если следующий бар за внешним баром будет ниже, ИЛИ линия индикатора соединяется с Low внешнего бара, если следующий бар за внешним баром будет выше.
- Если цена закрепилась выше предыдущего пика, это означает вероятное начало восходящего тренда.
- Если цена закрепилась ниже предыдущей впадины, это означает вероятное начало нисходящего тренда.
Hurst_Difference
Индикатор Hurst DifferenceRubicons_CCI_Cross
Индикатор Rubicons CCI Cross
Volatility_Ratio2
Индикатор Volatility Ratio2Shadow_True_Strength_Index
Shadow True Strength Index