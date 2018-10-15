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RJTX_Matches_Smoothed_main - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Rafael Jimenez Tocino
Индикатор RJTX_Matches_Smoothed в основном окне графика.
Рис.1. Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_main
i-KlPrice_Vol_Direct_HTF
Индикатор i-KlPrice_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахi-KlPrice_Vol_Direct
Индикатор i-KlPrice_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах
RJTX_Matches_Smoothed_main_HTF
Индикатор RJTX_Matches_Smoothed_main с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахFractalChannel_Cloud
Канал, построенный по фракталам с фоновым заполнением внутреннего пространства канала.